Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να έγινε πρόσφατα ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου λιρών, όμως υπάρχει ένας πρώην παίκτης που τον ξεπερνά κατά πολύ – και μάλιστα εκτός γηπέδων. Ο Ματιέ Φλαμινί, άλλοτε μέσος της Άρσεναλ και της Μίλαν, έχει σήμερα εκτιμώμενη περιουσία που φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια λίρες, χάρη στην εντυπωσιακή του επιχειρηματική πορεία μετά το τέλος της καριέρας του.

Ενώ αγωνιζόταν ακόμα στο κορυφαίο επίπεδο, το 2008, ο Φλαμινί συνίδρυσε τη GFBiochemicals, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή βιώσιμων, φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών προϊόντων σε αντικατάσταση αυτών που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Η εταιρεία έγινε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του λεβουλινικού οξέος, μιας ουσίας που μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή απορρυπαντικών έως και 80%.

Η επιτυχία του τον έχει μετατρέψει σε σημαντικό πρόσωπο στον χώρο της πράσινης τεχνολογίας και της κυκλικής οικονομίας, με προσκλήσεις για ομιλίες στο Harvard Business School, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με συνεργασίες όπως αυτή με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, ως μέλος της Circular Bioeconomy Alliance. Ο ίδιος περιγράφει τη συμμαχία αυτή ως έναν χώρο όπου «παγκόσμιοι ηγέτες και ιθαγενείς φωνές διαμορφώνουν το μέλλον της βιοοικονομίας».

Παράλληλα, ο 41χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έχει συνιδρύσει μαζί με τον Μεσούτ Εζίλ τη σειρά διατροφικών συμπληρωμάτων UNITY, σε συνεργασία με επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Westminster. Εδώ και χρόνια ακολουθεί φυτοφαγική διατροφή, την οποία θεωρεί καθοριστική για τη μακροζωία του στον αθλητισμό, ενώ συνεχίζει να προωθεί την ιδέα της βιωσιμότητας στον ποδοσφαιρικό χώρο, από την παραγωγή φανελών έως και τις μετακινήσεις των φιλάθλων.

«Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τη διάσωση του Αμαζονίου», είχε δηλώσει στους Times. «Αφορά την υγεία μας. Αν η ρύπανση εμποδίζει τα παιδιά να αθλούνται, μακροπρόθεσμα μειώνεται και το ταλέντο που φτάνει στα γήπεδα».