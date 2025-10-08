Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να κατακτά κορυφές με το Bloomberg Billionaires Index να τον «βαφτίζει» τον πρώτο δισεκατομμυριούχο ποδοσφαιριστή, με την καθαρή του αξία (net worth) να είναι πλέον στα 1,4 δις δολάρια!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κέρδισε πάνω από 550 εκατ. δολάρια (410 εκατ. λίρες) σε μισθούς την περίοδο 2002-2023, ενώ τα έσοδά του ενισχύθηκαν σημαντικά από χορηγίες και συμφωνίες, με πιο χαρακτηριστική τη δεκαετή συνεργασία με τη Nike, η οποία του απέφερε σχεδόν 18 εκατ. δολάρια (13,4 εκατ. λίρες) ετησίως.

Η μεταγραφή του στην Al-Nassr στη Σαουδική Αραβία το 2022 τον κατέστησε τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία, με ετήσιο μισθό 177 εκατ. λίρες. Αν και το αρχικό του συμβόλαιο έληγε τον Ιούνιο του 2025, υπέγραψε νέα διετή συμφωνία, αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων (298 εκατ. λιρών), η οποία θα τον κρατήσει στο κλαμπ πέρα από τα 42α γενέθλιά του.

Η σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι

Ο Αργεντινός αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια (447 εκατ. λίρες) σε ακαθάριστους μισθούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σύμφωνα με το Bloomberg. Από το 2023, οι εγγυημένες ετήσιες αποδοχές του φτάνουν τα 20 εκατ. δολάρια (15 εκατ. λίρες) — δηλαδή περίπου το 10% των εισοδημάτων που λαμβάνει ο Ρονάλντο την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο 38χρονος Μέσι θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την οικονομική του επιρροή εκτός γηπέδου.