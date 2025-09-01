Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διευρύνει το επιχειρηματικό του πεδίο.

Ο διεθνώς αναπτυσσόμενος Όμιλος «Insparya», που ίδρυσε ο Πορτογάλος επιχειρηματίας Πάουλο Ράμος σε συνεργασία με τον 40χρονο σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ, ανακοίνωσε τα εγκαίνια μιας νέας κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών στη Ρώμη, στις 11 Σεπτεμβρίου. Η νέα μονάδα έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες 15 κλινικές του ομίλου, που λειτουργούν σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ομάν, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση του δικτύου.

Η κλινική, που θα βρίσκεται στην περιοχή Eurohive της ιταλικής πρωτεύουσας, καλύπτει πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει δέκα χειρουργικές αίθουσες, καθώς και τρία ειδικά δωμάτια θεραπείας αφιερωμένα στη φροντίδα των μαλλιών.

Ο σχεδιασμός του χώρου έχει ως στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ξεκινώντας από τη διάγνωση έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας. Τη διαδικασία στηρίζει μια διεπιστημονική ομάδα από γιατρούς, νοσηλευτές και συμβούλους.

Επιπλέον, η νέα κλινική θα περιλαμβάνει υπαίθριους χώρους, μπιστρό, σαλόνια και άνετο χώρο στάθμευσης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον.