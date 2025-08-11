Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ φαίνεται πως ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, μετά από χρόνια κοινής πορείας και οικογενειακής ζωής.

Οι φήμες και οι απορίες των θαυμαστών τους για το λόγο που το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί μέχρι σήμερα, μάλλον φτάνουν στο τέλος τους. Την είδηση φούντωσε μια ανάρτηση της Χεορχίνα στο Instagram, αφήνοντας ισχυρές ενδείξεις πως ο γάμος είναι προ των πυλών.

Δείτε την ανάρτηση της Χεορχίνα:

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας της να τoν παντρευτεί. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.