Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία για άλλη μια φορά, πετυχαίνοντας το 800ό του γκολ σε συλλογικό επίπεδο, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Λίγο μετά, χάρισε μια από τις πιο viral στιγμές της χρονιάς, δείχνοντας στον γνωστό YouTuber IShowSpeed πώς παίζονται τα τύμπανα.

Στο ματς του Σαββάτου, ο Ρονάλντο έζησε μια έντονη στιγμή: Στο 59ο λεπτό έχασε πέναλτι, όμως δεν το άφησε να τον ρίξει. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, βρήκε δίχτυα και έφτασε στο ιστορικό αυτό επίτευγμα. Η Αλ Νασρ κέρδισε άνετα, αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον ξεπέρασε τον αγωνιστικό χώρο.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο IShowSpeed, φανατικός θαυμαστής του Ρονάλντο, που ταξίδεψε μέχρι τη Σαουδική Αραβία για να δει το είδωλό του από κοντά.

Ο Αμερικανός streamer μετέδιδε ζωντανά τις αντιδράσεις του, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στο κοινό – από την απογοήτευση στο χαμένο πέναλτι μέχρι τον έξαλλο πανηγυρισμό του στο γκολ και την ενθουσιώδη αντίδρασή του όταν ο Ρονάλντο τον χαιρέτησε με ένα χαρακτηριστικό «κύμα».

Σε ένα ιδιαίτερα απολαυστικό στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral, ο Ρονάλντο φαίνεται να δείχνει στον IShowSpeed πώς να παίζει τύμπανο, προσθέτοντας μια διασκεδαστική πινελιά στη βραδιά.

Στα 40 του πλέον, ο Πορτογάλος αποδεικνύει ότι παραμένει όχι μόνο κορυφαίος αθλητής, αλλά και ένας άνθρωπος που ξέρει να συνδέεται με το κοινό του, εντός κι εκτός γηπέδου.