Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως. Παρότι βρίσκεται στα τελικά στάδια της επαγγελματικής του καριέρας και διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, ο CR7 συνεχίζει να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη λίστα για έκτη φορά την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το Forbes, τα συνολικά έσοδά του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο εκτιμώνται στα 280 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 230 εκατομμύρια προέρχονται από την αποζημίωσή του από την Αλ Νασρ και τα υπόλοιπα από εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς όπως οι Nike, Binance και Herbalife.

Από το 1990, όταν ξεκίνησε η κατάρτιση της λίστας των πλουσιότερων αθλητών από το Forbes, μόνο ένας αθλητής — ο πυγμάχος Φλόιντ Μεϊγουέδερ — έχει λάβει υψηλότερα ετήσια έσοδα, συγκεκριμένα 300 εκατομμύρια δολάρια το 2015 και 285 εκατομμύρια το 2018. Η διαφορά μεταξύ Ρονάλντο και του δεύτερου στη λίστα, Λιονέλ Μέσι, ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ο Αργεντινός αναμένεται να εισπράξει 130 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν.

Τα συνολικά έσοδα των δέκα κορυφαίων ποδοσφαιριστών υπολογίζονται στα 945 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 810 εκατομμύρια ευρώ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% σε σχέση με τη σεζόν 2024/25, γεγονός που αποδίδεται στην απουσία του Νεϊμάρ — ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε έσοδα 110 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα 80 εκατομμύρια να προέρχονται από την Αλ Χιλάλ. Εκτός της δεκάδας βρίσκεται και ο Κέβιν ντε Μπρόινε, λόγω της μεταγραφής του στη Νάπολι, όπου η αμοιβή του είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην τρίτη και τέταρτη θέση της λίστας βρίσκονται οι Γάλλοι Καρίμ Μπενζεμά (104 εκατομμύρια δολάρια) και Κιλιάν Εμπαπέ (95 εκατομμύρια δολάρια). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 60 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αναμένεται να κερδίσει και ο Βινίσιους. Στην έβδομη θέση κατατάσσεται ο Μο Σάλαχ με 55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το top 10 ολοκληρώνουν οι Σαντιό Μανέ (54 εκατομμύρια δολάρια), Τζουντ Μπέλιγχαμ (44 εκατομμύρια δολάρια) και Λαμίν Γιαμάλ (43 εκατομμύρια δολάρια).