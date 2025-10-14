Μια ακόμα «κορυφή» του ποδοσφαίρου ανήκει και επίσημα πλέον στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος παρόλο που έχει 40ρίσει δεν δείχνει να έχει στο μυαλό του να σταματήσει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα ούτε για την Αλ Νασρ, αλλά ούτε για την Εθνική Πορτογαλίας.

Ο CR7 σκόραρε στον αγώνα της Πορτογαλίας ενάντια στην Ουγγαρία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο 22ο λεπτό, πετυχαίνοντας το γκολ νούμερο 40 σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό τον τοποθετεί με ένα γκολ παραπάνω από τον Κάρλος Ρουίζ στη σχετική λίστα, όντας πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο μεγάλος του αντίπαλός, Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με 36 γκολ.