Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσουέκο,ο οποίος έχει γίνει viral hit για την παρουσία του στους αγώνες της Ίντερ Μαϊάμι, πανηγύρισε με ενθουσιασμό μετά από ένα εκπληκτικό γκολ σε ένα νέο βίντεο.

Ο Γιασίν Τσουέκο είναι σωματοφύλακας του Μέσι από την εποχή που ο Αργεντίνος αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον ακολούθησε κατά τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Πρόσφατα, όμως, έχει δείξει μια τάση για εμφανίσεις μακριά από τον Αργεντινό σταρ.

Ο Τσουέκο έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης με διάφορους influencers, ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με τον δημιουργό περιεχομένου και freestyler Τζέρεμι Λιντς για ένα βίντεο ποδοσφαίρου.

Στο βίντεο, ο Τσουέκο φαίνεται να σουτάρει την μπάλα από μακριά έπειτα από πάσα του Λιντς, με το σουτ να πηγαίνει στην πάνω αριστερή γωνία πέρα από τα δάχτυλα του τερματοφύλακα.

Ο σωματοφύλακας έτρεξε για να πανηγυρίσει βγάζοντας τη φανέλα του πριν κάνει αρκετές κινήσεις σε στυλ MMA.

Ολοκληρώνει τους εορτασμούς του δείχνοντας τους μυς του προς την κάμερα.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι βρήκαν το βίντεο ξεκαρδιστικό, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι σε ένα σημείο φαίνεται σαν να πρόκειται να αντιγράψει τον εορτασμό του μεγαλύτερου αντιπάλου του Μέσι, του Κριστιάνο Ρονάλντο, το «Siu».

Ένας οπαδός είπε: «Ήθελε να κάνει siuuuuu, αλλά θυμήθηκε ότι μπορεί να απολυθεί την επόμενη ώρα».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Προσπαθεί τόσο σκληρά να μην κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό».