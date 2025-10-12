Στις ΗΠΑ και στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί ποδοσφαιρικό «αξιοθέατο» και… χρυσή μετοχή. Έτσι, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλει να κάνει το περιβάλλον γύρω από τον Αργεντίνο σταρ, όπως θα το ήθελε εκείνος. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα της Ανατολικής ακτής ετοιμάζει στον 38χρονο νέο… δώρο!

Είναι γνωστό, πως η Ίντερ Μαϊάμι θέλει να κρατήσει ευχαριστημένο τον Μέσι. Άλλωστε, για αυτό έφερε τους Σέρχιο Μπούσκετς, Τζόρντι Άλμπα και Ροντρίγκο ντε Πολ (φίλο του Λίο από την εθνική Αργεντινής). Επίσης, έχει στο δυναμικό της και τον Λουίς Σουάρες, δίπλα στον οποίο ο Αργεντινός έχει συμπληρώσει 318 παιχνίδια με την κοινή συμμετοχή τους στα γκολ να ανέρχεται στα 120.

Στη φετινή σεζόν, ο οκτάκης φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» μετράει 28 γκολ και 17 ασίστ, σε 31 εμφανίσεις. Έτσι, η ομάδα αποφάσισε να τον επιβραβεύσει, φέρνοντας έναν άλλο φίλο του στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με τον Ekrem Konur, ο Μπέκαμ θέλει να φέρει στην ομάδα του και τον Νεϊμάρ, πραγματοποιώντας το ολικό «ριγιούνιον» της επιθετικής τριάδας της Μπαρτσελόνα, που κάποτε… τρομοκρατούσε την Ευρώπη.

Ο Νεϊμάρ αγωνίζεται από τον Ιανουάριο του 2025 στη Βραζιλία και την ομάδα που τον ανέδειξε, τη Σάντος. Σε 21 συμμετοχές έχει σκοράρει έξι γκολ, ενώ έχει δημιουργήσει και άλλα τρία. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος αποτελεί τον δεύτερο συμπαίκτη του Μέσι, πίσω μόνο από τον Σουάρες, με τις περισσότερες κοινές συμμετοχές σε γκολ (67 σε 206 αγώνες).

Εάν ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή, οι τρεις τους (Μέσι, Νεϊμάρ, Σουάρες) θα βρεθούν ξανά μαζί, μετά από οκτώ χρόνια και τις 21 Μαΐου του 2017. Η συνεργασία της τριάδας αυτής είχε αποφέρει στους «μπλαουγκράνα» 364 γκολ και 173 ασίστ, από το 2014-15 έως το 2016-17. Μόνο τη σεζόν 2015-16 είχαν πετύχει συνολικά 131 τέρματα, ενώ έχουν πανηγυρίσει μαζί εννέα τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου και του Champions League το 2015.