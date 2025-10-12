Το γεγονός ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι από τους πιο φορμαρισμένους σκόρερ το γνωρίζουμε πολύ καλά, από τις εμφανίσεις του τόσο με τη Μάντσεστερ Σίτι, όσο και με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Ωστόσο, ο 25χρονος επιθετικός κατόρθωσε να ξεπεράσει δύο από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Στην χθεσινή αναμέτρηση της Νορβηγίας με το Ισραήλ (5-0), ο Χάαλαντ πέτυχε το έκτο του χατ-τρικ με την εθνική του ομάδα και έφτασε τα 51 γκολ σε 46 εμφανίσεις. Ο ύψους 1,95μ. επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκοράρει κατά μέσο όρο περισσότερα από ένα γκολ ανά παιχνίδι, σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικών Opta.

Την ίδια ώρα ένας άλλος χαρισματικός επιθετικός, ο Χάρι Κέιν, για να φτάσει τα 50 τέρματα με την εθνική Αγγλίας χρειάστηκε 71 συμμετοχές. Περισσότερες συμμετοχές από τον Χάαλαντ, για να φτάσει τα 51 τέρματα με τη χώρα του, χρειάστηκε και ο Νεϊμάρ, που έφτασε σε αυτή την επίδοση μετά από 74 εμφανίσεις με τη «Σελεσάο». Ο Νορβηγός ξεπέρασε και τον Κιλιάν Εμπαπέ, με τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάνει τα 50 τέρματα, μετά από 90 αγώνες με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας.

Τέλος, υπάρχουν άλλα δύο ονόματα, τα οποία ο 25χρονος στράικερ ξεπέρασε. Τον Λιονέλ Μέσι, που χρειάστηκε 107 αγώνες με την Αργεντινή για να πετύχει 50 γκολ, αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σκόραρε το 50ο τέρμα του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στον 114ο αγώνα του.

Έτσι, ο Χάαλαντ έγινε ο παίκτης που σημείωσε 50 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πιό γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία. Άλλωστε, ο Νορβηγός βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας εννέα γκολ σε επτά αγώνες της Premier League και τρία σε δύο αναμετρήσεις του Champions League.