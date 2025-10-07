Η Εθνική Ισραήλ ταξιδεύει σε Όσλο και Ούντινε για να αντιμετωπίσει την Νορβηγία και την Ιταλία για τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κατάσταση στην Γάζα δεν έχει αλλάξει και στον κόσμο του ποδοσφαίρου είχε τηθεί ζήτημα αποκλεισμού του Ισραήλ, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Το μεγαλύτερο πλήθος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν συμφωνεί με τον μη αποκλεισμό του Ισραήλ και πλέον ο κάθε αγώνας που έχει να κάνει με την χώρα, είτε της εθνικής ομάδας του είτε σε συλλογικό επίπεδο, θεωρείται αγώνας με υψηλό κίνδυνο για επεισόδια.

Για αυτό λοιπόν, οι δύο αναμετρήσεις σε Νορβηγία και Ιταλία έχουν βάλει τις δύο ομοσπονδίες των χωρών σε κατάσταση συναγερμού.

Στους δύο αγώνες θα υπάρχουν λιγότεροι θεατές, οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο θα είναι κλειστοί και μάλιστα στην περίμετρο των γηπέδων θα βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας.