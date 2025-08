Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, συγκλόνισε την ανθρωπότητα. Περίπου έναν μήνα μετά την απώλειά τους, η ποδοσφαιρική κοινότητα προσπαθεί να επανέλθει από το απόλυτο «σοκ».

Η μνήμη του Ζότα, παραμένει ζωντανή και ανεξίτηλη στο μυαλό όλων. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και απλοί φίλαθλοι, έχουν αποτίνει τον δικό τους ξεχωριστό φόρο τιμής στον Πορτογάλο.

Ένας από αυτούς, ο κολλητός του, Ρούμπεν Νέβες. Αρχικά, το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του, συγκίνησε τους πάντες.

Μετά, η παρουσία του στην κηδεία του Ζότα. Άυπνος, έχοντας παίξει αγώνα 12 ώρες νωρίτερα, εκμηδένισε τα 6.700 χιλιόμετρα της απόστασης για να είναι εκεί. Στο ύστατο «χαίρε» λύγισε, έχοντας όμως τηρήσει τον «αδερφικό» τους όρκο.

He then immediately took a flight from America to Portugal so he could attend the funeral of his friend Diogo Jota and he even carried his coffin. 🙏❤️ pic.twitter.com/20009kgOGy

🚨 🇵🇹 Ruben Neves was playing in the Club World Cup quarter-final just 13 hours ago.

Τώρα, σε δηλώσεις του, έδωσε το σύνθημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Νέβες, θέλει την κούπα, ώστε να τιμήσει τον αδικοχαμένο φίλο του.

«Είχαμε ήδη μεγάλη επιθυμία να κερδίσουμε τον τίτλο (το Nations League) για την Πορτογαλία και τώρα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Ο Ντιόγκο Ζότα ήταν γνωστός στο γήπεδο για τη δύναμή του, την επιμονή του, τη θέλησή του. Όλοι έχουμε κληρονομήσει λίγο από αυτό που ήταν.

🕊️ Ruben Neves has paid tribute to Diogo Jota once again and promised to do everything he can to win the World Cup for Portugal:

“We already had a great desire to win the title (the Nations League) for Portugal, and now, we have even more strength.

Diogo Jota was known on the… pic.twitter.com/4wMxcCMHDa

