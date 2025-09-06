Θριαμβευτική Εθνική Ελλάδος διέλυσε με σκορ 5-1 τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον πρώτο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Την ίδια ώρα Δανία και Σκωτία αλληλοεξουδετερώθηκαν στη μεταξύ τους αναμέτρηση, αφήνοντας μόνη στην κορυφή του ομίλου τη χώρα μας.

Μπορεί το σκορ του αγώνα να ενισχύει την αίσθηση πως η Λευκορωσία είναι υποδεέστερος αντίπαλος για την Ελλάδα, όμως η Εθνική έφτασε σε αυτή την επικράτηση παρουσιάζοντας ένα αρκετά επιθετικό πρόσωπο και ούσα άκρως αποτελεσματική.

Στον επερχόμενο αγώνα με τη Δανία τη Δευτέρα 08/09, εφόσον οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσιάσουν την ίδια προσήλωση στο πλάνο του Σέρβου τεχνικού, τότε μπορούν να φτάσουν στο 2×2 και τους έξι βαθμούς!

Η πεντάστερη Ελλάδα και η δουλειά του Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδος πραγματοποίησε 30 τελικές στην αναμέτρηση, την ώρα που η Λευκορωσία έφτασε μόλις τις 11. Εξ’ αυτών μόλις μία λογίζεται ως μεγάλη ευκαιρία, ενώ για την Ελλάδα επτά από τις 30 ήταν μεγάλες ευκαιρίες για να φτάσει σε κάποιο τέρμα.

Οι Λευκορώσοι είχαν τέσσερα σουτ στην εστία του Κωνσταντή Τζολάκη, κάτι που φανερώνει πως η ελληνική άμυνα δεν τους επέτρεψε να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή της. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς από την άλλη, είδαν τα μισά από τα σουτ που επιχείρησαν (15), να φτάνουν στην εστία του Πάβελ Παβλιουτσένκο.

Το πρώτο τέρμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήρθε από τα πόδια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και από ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο 17χρονος που είναι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής, σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε αργότερα και μία ασίστ. Βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη των επιθέσεων της Ελλάδας, πραγματοποίησε έξι πάσες «κλειδιά», είχε ποσοστό 85% σε εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό (33) και δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία για γκολ.

Ο Παυλίδης από δημιουργός μετατράπηκε σε σκόρερ στη συνέχεια, έπειτα από ασίστ του Καρέτσα, διαμορφώνοντας το 2-0. Ο Έλληνας επιθετικός τελείωσε τον αγώνα με ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ είχε τέσσερις πάσες «κλειδιά» και δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Πραγματοποίησε τρία σουτ σε 73′ που αγωνίστηκε, ανέκτησε την κατοχή στο αντίπαλο μισό δύο φορές και κέρδισε συνολικά τέσσερις μονομαχίες, δύο στον αέρα και ισάριθμες στο έδαφος.

Την σκυτάλη πήρε ο αρχηγός της χώρας μας, ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος μετά από ασίστ του Βαγιαννίδη σκόραρε για το 3-0. Ο Μπακασέτας εναντίον της Λευκορωσίας πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Πραγματοποίησε 40 επιτυχημένες πάσες και οκτώ πάσες «κλειδιά», με ποσοστό 93%, ενώ στο αντίπαλο μισό οι επιτυχημένες μεταβιβάσεις του έφτασαν τις 34 και το 87%. Είχε το απόλυτο στις σωστές πάσες στο δικό μας μισό με 13/13, ενώ κέρδισε επτά μονομαχίες, με μόλις μία εξ’ αυτών στον αέρα. Ανάγκασε τους αντιπάλους του να προβούν σε τρία φάουλ στον ίδιο και πραγματοποίησε μία επιτυχημένη τρίπλα, από τις δύο που δοκίμασε σε όλη την αναμέτρηση.

Ο Μπακασέτας δημιούργησε το 4-0 της Εθνικής Ελλάδος, το οποίο πέτυχε ο Κουρμπέλης. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έψαξε περισσότερο από τον καθένα το γκολ ωστόσο, ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο 23χρονος πραγματοποίησε πέντε σουτ, όλα στον στόχο, είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες και 14 επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό. Πίεσε αρκετά και ανέκτησε την κατοχή πέντε φορές, ενώ έφτασε στο πολυπόθητο γκολ, μετά από ασίστ του Παυλίδη στο 63′.

Η «λευκή» ισοπαλία στο Δανία – Σκωτία και τα δεδομένα που μπορεί να κρατήσει η Εθνική για τη συνέχεια

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου της Εθνικής Ελλάδος, Δανία και Σκωτία αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως σκορ, σε έναν αγώνα που η Ελλάδα έμαθε πολλά για τους αντιπάλους της. Ναι την Σκωτία τη γνωρίζουμε από τις μεταξύ μας αναμετρήσεις στα play-offs ανόδου του Nations League. Ξέρουμε ότι είναι μία ομάδα, που το μεγάλο της όπλο είναι η άμυνά της και πως έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου της.

Όμως, πλέον μάθαμε και τι σημαίνει Δανία. Εναντίον της Σκωτίας, η ομάδα του Μπρίαν Ρίμερ πραγματοποίησε 16 τελικές, με μόλις δύο σουτ στον στόχο και μία μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Την ίδια ώρα, δέχθηκε 11 ευκαιρίες από τους Σκωτσέζους, αλλά μόλις μία από αυτές ήταν στον στόχο. Έφτασαν τις 602 πάσες και τις 543 επιτυχημένες, έναντι 211 και 145 επιτυχημένων της ομάδας του Στιβ Κλαρκ.

Φαίνεται έτσι, πως η «γαλανόλευκη» θα μοχθήσει για να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Κάσπερ Σμάιχελ, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως στα μετόπισθεν. Οι Δανοί θα κρατήσουν την μπάλα αρκετά και θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν την ελληνική άμυνα κυρίως οργανωμένα.

Πάμε όμως, στα στατιστικά που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Παρά τα εννέα σουτ μέσα από την περιοχή που πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές της Δανίας, δέχθηκαν ισάριθμες προσπάθειες από τη δική τους περιοχή. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να φανούν αποτελεσματικοί όταν θα τους δοθούν οι ευκαιρίες αυτές, κάτι το οποίο δεν κατόρθωσαν οι Σκωτσέζοι.

Το ποσοστό 85% των επιτυχημένων μεταβιβάσεων στο αντίπαλο τρίτο, είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ωστόσο το 65% των κερδισμένων μονομαχιών της Εθνικής Ελλάδος θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά.

Τέλος η ικανότητα των Ελλήνων παικτών στο ψηλό παιχνίδι μπορεί να φανεί άκρως σημαντική, καθώς οι Δανοί στο ματς με την Σκωτία είχαν ποσοστό νικών στις εναέριες μονομαχίες 41%, ενώ η Ελλάδα εναντίον της Λευκορωσίας είχε 75%.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις της Εθνικής Ελλάδος έχουν γεμίσει με ελπίδα τους φιλάθλους, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Το γεγονός πως υπάρχει ξανά ενθουσιασμός για τη «γαλανόλευκη», είναι έργο του Γιοβάνοβιτς και των ποδοσφαιριστών του. Το πάθος και επιμονή για την άνοδο της Ελλάδας είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος στα τελευταία ματς και στέκεται δίπλα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ως ο 12ος παίκτης.

Ωστόσο είναι σημαντικό όταν έρθει η ήττα, όπως στους αγώνες με την Αγγλία και την Σκωτία, να μην αποθαρρυνθούν οι φίλαθλοι. Η Εθνική κάνει μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού το 2026 και πλέον όλα δείχνουν πως έχει το «υλικό» για να φτάσει ψηλά.