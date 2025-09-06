Με το πόδι στο… γκάζι συνεχίζει να παίζει η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Λευκορωσία, φτάνοντας τα πέντε γκολ στην αναμέτρηση, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Χρήστου Τζόλη να δει το όνομά του να μπαίνει στον πίνακα των σκόρερ μαζί με τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα και Κουρμπέλη.

Η «γαλανόλευκη» πίεσε ψηλά και ο Μπακασέτας έβαλε έξυπνα το πόδι του κλέβοντας την μπάλα, η οποία έφτασε στον Παυλίδη. Εκείνος έκανε αμέσως το γύρισμα προς τον Τζόλη και ο μεσοεπιθετικός της Κλαμπ Μπριζ έγραψε το 5-0.

Δείτε το 5o γκολ:

Δείτε το 1-0:

Στο 17′ ο Καρέτσας έγινε, από εκτελεστής, δημιουργός και με τρομερή σέντρα βρήκε τον Παυλίδη που με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της «γαλανόλευκης».

Τέσσερα λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Τάσου Μπακασέτα να χριστεί κόρνερ, με τον έμπειρο μέσο να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο τέρμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το 4-0 του πρώτου μέρους διαμόρφωσε ο Δημήτερης Κουρμπέλης που πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μπακασέτα, η μπάλα κόντραρε και σε έναν αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα στο 36′.