Νορβηγία – Ισραήλ 5-0: Επίδειξη δύναμης με χατ-τρικ Χάαλαντ

Η ομάδα του Σολμπάκεν δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση από το ξεκίνημα. Ο Χάαλαντ νικήθηκε δύο φορές από τον Πέρετς στα πρώτα λεπτά, όμως το σκορ άνοιξε στο 18’ με αυτογκόλ του Καλάι.

Λίγα λεπτά αργότερα (27’), ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ νέο αυτογκόλ του Ναχμιάς (28’) έκανε το 3-0 πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάαλαντ σκόραρε στο 63’ και στο 72’, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Με αυτή τη νίκη, η Νορβηγία έφτασε τους 18 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην κορυφή του ομίλου, έτοιμη να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026.

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0: Άνοδος στη δεύτερη θέση

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ουγγαρία επικράτησε της Αρμενίας με 2-0 και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Το σκορ άνοιξε ο Λούκατς στο 56’, ενώ ο Γκρούμπερ σφράγισε τη νίκη στις καθυστερήσεις (90+4’).

Η ομάδα του Ρόσι ήταν πιο συγκεντρωμένη στο δεύτερο μέρος, περιόρισε τις επιθετικές προσπάθειες της Αρμενίας και διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση.

Λετονία – Ανδόρα 2-2: Ανατροπή και…μπλόκο στη Ρίγα

Στη Ρίγα, η Λετονία προηγήθηκε, ανατράπηκε, πέρασε μπροστά, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη απέναντι στη μαχητική Ανδόρα. Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν στο 33’ με τον Σαν Νίκολας, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 41’ με τον Ζελένκοφ και έφεραν τούμπα το ματς στο 55’ με πέναλτι του Γκουτκόφσκις.

Το δεύτερο γκολ του Λετονού φορ στο 62’ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ, και στο 78’ ο Ολιβέιρα τιμώρησε την ολιγωρία της άμυνας, γράφοντας το τελικό 2-2. Η Ανδόρα άντεξε ως το τέλος και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό εκτός έδρας.