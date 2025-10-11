Εκπληκτική εμφάνιση, πάθος και ψυχή, είναι κάποια από τα πράγματα που έδειξαν η παίκτες της Εθνικής Ελπίδων, στην επικράτηση επί της Γερμανίας (3-2). Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα Κ21 της χώρας μας, βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου με δύο νίκες, στα προκριματικά του EURO 2027.

Οι νέοι είναι… ωραίοι

Οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη προηγήθηκαν με 2-0, χάρη στα τέρματα του Κωνσταντίνου Κωστούλα (13′) και του Στέφανου Τζίμα (14′), όμως οι Γερμανοί του Αντόνιο Ντι Σάλβο επανήλθαν και έφτασαν στην ισοφάριση 2-2 ( Ντάμαρ 54′, Ρότε 59′).

Μάλιστα οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά και στην ανατροπή, αλλά ο Τρεζόλντι είδε την μπάλα να «εξωστρακίζεται» στο δοκάρι του Μπότη. Τα Ελληνόπουλα ωστόσο, δεν τα παράτησαν παρά την ασφυκτική πίεση των Γερμανών, με τον Δημήτρη Ράλλη της Γιαγκελόνια να σκοράρει στο 81ο λεπτό και να δίνει τη νίκη στη χώρα μας (3-2). Και όχι απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά εναντίον της φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης, που δεν είχε χάσει σε προκριματικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ένα παράδειγμα προς μίμηση για την Εθνική Ελλάδος

Το επίτευγμα των νεαρών Διεθνών έρχεται μετά από ένα κακό αποτέλεσμα της Εθνικής ανδρών, εναντίον της Σκωτίας (3-1). Δεν θα ήταν καθόλου περίεργο αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιλέξει να δείξει στους παίκτες του, τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων για να τους δώσει να καταλάβουν τι λάθος έκαναν στο «Χάμπντεν Παρκ», μιας και οι δύο αγώνες έχουν ένα σημαντικό κοινό. Τόσο η Εθνική Ελλάδος, όσο και η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, προηγήθηκαν και μετέπειτα δέχτηκαν την ισοφάριση από Σκωτία και Γερμανία αντίστοιχα.

Όμως, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς μετά το 1-1 των Σκωτσέζων, «έχασαν» την συγκέντρωση και το μυαλό τους, με αποτέλεσμα να υποπέσουν σε αρκετά λάθη, τα οποία οδήγησαν στην ήττα. Αντίθετα, η Εθνική Ελπίδων παρόλο που απειλήθηκε και πιέστηκε παραπάνω, δεν έχασε την ψυχραιμία της και όχι μόνο δεν ηττήθηκε, αλλά έφτασε σε μία σημαντική νίκη.

Έτσι, θα μπορούσε η Εθνική Ελλάδος να πάρει ένα μάθημα από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Κ21, ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Δανία. Ένας αγώνας που μοιάζει με τελικό για τον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του, που αν θέλουν να κρατήσουν «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα πρέπει να φύγουν νικητές από το Στάδιο «Πάρκεν» την Κυριακή (12/10).