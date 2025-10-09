Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με σκορ 3-1 από την Σκωτία στον εκτός έδρας αγώνα στο «Χάμπντεν Παρκ». Σε έναν αγώνα «σκληρό» με κλειστές άμυνες και λιγοστές φάσεις, η Εθνική ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού όμως οι Σκωτσέζοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και πήραν την νίκη εναντίον της Εθνικής.

Οι σημαντικές φάσεις του αγώνα:

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της Εθνικής ήρθε νωρίς στο παιχνίδι στο 8ο λεπτό όταν σε γύρισμα του Τάσου Μπακασέτα ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και να την στείλει στα δίχτυα των Σκωτζέζων, από την μικρή περιοχή.

Ο Παυλίδης, ο Τσιμίκας και ο Τάσος Μπακασέτας απείλησαν την εστία των Σκωτζέζων με σουτ έξω από την περιοχή όμως κανένα δεν κατέληξε στα δίχτυα, αντιθέτως κάθε σουτ είχε και διαφορετική κατάληξη, ένα κατέληξε άουτ, ένα κόρνερ και ένα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Σκωτίας.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τον Παυλίδη, ο οποίος όμως έπειτα από σέντρα του Τσιμίκα έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά.

Λίγα λεπτά μετά, ο Τζόλης πέρασε δύο Σκωτσέζους και έδωσε στον Παυλίδη ο οποίος με τη σειρά του έδωσε στον Μασούρα, ο οποίος από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ.

Το γκολ που άξιζε η Εθνική ήρθε επιτέλους στο 62ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα, έπειτα από φαντασιτική ανάπτυξη της Εθνικής μας ομάδας. Ο Τσιμίκας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Εθνική και το αφιέρωσε στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Όμως η «χαρά» των Ελλήνων κράτησε μόνο για δύο λεπτά, καθώς η Σκωτία ισοφάρισε με τον Κρίστι στο 64ο λεπτό, έπειτα από κόρνερ των Σκωτσέζων, στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή.

Στο 80ο λεπτό οι Σκωτζέζοι φτάσανε και σε δεύτερο γκολ με τον Φέργκιουσον από κοντινή απόσταση, πάλι από εκτέλεση κόρνερ στην οποία η ελληνική άμυνα δεν αντέδρασε σωστά.

Ο Καρέτσας άγγιξε την ισοφάριση στο 91ο λεπτό όμως με ένα καλό σουτ όμως ο τερματοφύλακας της Σκωτίας έδιωξε σε κόρνερ.

Η Σκωτία έφτασε και στο 3-1 με τον Ντάικς στις καθυστερήσεις πριν την λήξη του αγώνα.