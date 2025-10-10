Η Εθνική Ελλάδος πάλεψε, ήταν η καλύτερη ομάδα του αγωνιστικού χώρου στο «Χάμπντεν Παρκ», αλλά τα λάθη της οδήγησαν στην ήττα από την Σκωτία με 3-1. Έτσι κι αλλιώς, το ποδόσφαιρο δεν «συγχωρεί» και η Ελλάδα το έμαθε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έργο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι πλέον δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική, έχει συνηθίσει να «βγάζει» αντίδραση στα δύσκολα, ενώ στο χειρότερο σενάριο υπάρχει και η… δεύτερη ευκαιρία!

Η πρώτη θέση που θέλει… κόπο

Η πιθανότητες της Εθνικής να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, παρουσιάζονται εξαιρετικά δύσκολες. Εάν οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατορθώσουν κάτι τέτοιο, τότε θα πρόκειται για τεράστια υπέρβαση.

Η Ελλάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει το απόλυτο, με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, συγκεντρώνοντας συνολικά 12 βαθμους. Ταυτόχρονα, με το σκεπτικό πως Δανία και Σκωτία θα επικρατήσουν της Λευκορωσίας, η «Γαλανόλευκη» χρειάζεται ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο χωρών να λήξει ισόπαλος. Έτσι, θα συγκεντρώσουν αμφότερες 11 βαθμούς, αφήνοντας την Εθνική στην πρώτη θέση και θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων μεταξύ τους η δεύτερη.

Καταλαβαίνουμε πως ένα τέτοιο σενάριο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η Εθνική δεν κατάφερε να επικρατήσει ούτε της Δανίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (3-0), αλλά ούτε και της Σκωτίας στο «Χάμπντεν Παρκ» (3-1).

Στη δεύτερη θέση με δύο σενάρια

Η περίπτωση της δεύτερης θέσης για τη «Γαλανόλευκη», περνάει από δύο σενάρια. Σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει το 3×3 και στον αγώνα Δανία – Σκωτία υπάρξει νικητής, τότε η χώρα μας θα τερματίσει δεύτερη και θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού μέσω των μπαράζ.

Στη δεύτερη περίπτωση, αν δηλαδή η Εθνική Ελλάδος στους τρεις εναπομείναντες αγώνες συγκεντρώσει επτά βαθμούς ( 2 νίκες, μία ισοπαλία), τότε θα θέλει η Σκωτία να ηττηθεί από τους Δανούς. Σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα θα συγκεντρώσει 11 βαθμούς, όσους και η ομάδα του Στιβ Κλαρκ, με τη δεύτερη θέση να κρίνεται στη διαφορά τερμάτων. Ωστόσο, πάλι θα είναι δύσκολο για τη χώρα μας, αφού έχει αρνητική διαφορά (-1), έναντι του +4 των Σκωτσέζων. Δηλαδή, θα πρέπει να πετύχει πέντε τέρματα παραπάνω.

Οι επόμενοι αγώνες του ομίλου της Ελλάδας

Τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία – Λευκορωσία 19.00

Δανία – Ελλάδα 21.45

Πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία – Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα – Σκωτία 21.45

Έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία – Δανία 21.45

Λευκορωσία – Ελλάδα 21.45

Η «δεύτερη ευκαιρία» του Nations League

Ίσως πολλοί να μην το θυμούνται, αλλά η Εθνική μετά την εξαιρετική παρουσία της στο Nations League, έχει μία ελπίδα να βρεθεί στα μπαράζ για το Μουντιάλ του 2026, ακόμα και αν τερματίσει τρίτη. Στα ευρωπαϊκά προκριματικά για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχουν 12 όμιλοι των τεσσάρων με πέντε ομάδων (συνολικά 55 ομάδες), εκ των οποίων 16 θα προκριθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στα προκριματικά περνάνε απευθείας στη τελική φάση του Μουντιάλ. Έπειτα οι 12 χώρες που θα τερματίσουν στη 2η θέση των ομίλων τους, σε συνδυασμό με τις 4 καλύτερες ομάδες των γκρουπ δυναμικότητας του Nations League (A,B,C,D), θα βρεθούν αντιμέτωπες στα μπαράζ. Εάν κάποια από αυτές τις τέσσερις ομάδες τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, τότε τη θέση της θα πάρει η αμέσως επόμενη καλύτερη του ίδιου γκρουπ δυναμικότητας.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Η Ελλάδα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League συγκέντρωσε 15 βαθμούς, όσους και η Αγγλία που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και είναι η καλύτερη ομάδα του γκρουπ. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλα δείχνουν πως θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα γήπεδα των HΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Έτσι ακόμα και αν η Εθνική τερματίσει τρίτη, πίσω από Σκωτία και Δανία, θα βρει μια θέση στα μπαράζ που οδηγούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διαδικασία των μπαράζ θα ξεκινήσει στις 26 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Μπορεί η Εθνική να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά έχει αποδείξει και στο παρελθόν, πως σε τέτοιες καταστάσεις είναι που πρέπει να την «φοβούνται» οι αντίπαλοί της. Άλλωστε, χάρη στην εξαιρετική πορεία της στο Nations League, θα έχει μια… δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσει την παρουσία της, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.