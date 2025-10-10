Ομάδα

Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος εξακολουθεί να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος μέσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον δικέφαλο και η συμμετοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, στις 19 Οκτωβρίου, θεωρείται εξαιρετικά […]