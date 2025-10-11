Η Σερβία υποδέχεται την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση με πλούσιο ελληνικό ενδιαφέρον αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω του τεταμένου ιστορικού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η αναμέτρηση στο Λέσκοβατς έχει έντονο… χρώμα Super League, καθώς αρκετοί γνώριμοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα βρεθούν στο γήπεδο.

Για την Αλβανία, βασικός κάτω από τα δοκάρια είναι ο Θωμάς Στρακόσια, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας ξεκινά ο πρώην «κιτρινόμαυρος» Μάριος Μιτάι.

Από την άλλη, η Σερβία παρατάσσεται με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς, στο βασικό σχήμα. Στον πάγκο βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, επιθετικός της ΑΕΚ, που αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στη διάρκεια του αγώνα.

Οι ενδεκάδες:

Σερβία: Πέτροβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Βελίκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς, Ζίφκοβιτς, Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Σάμαρτζιτς, Μίτροβιτς, Βλάχοβιτς.

Αλβανία: Στρακόσια, Χισάι, Αγέτι, Τζιμσίτι, Μιτάι, Σέχου, Ασλάνι, Λάτσι, Μπρόγια, Μανάι, Ουζούνι.