Η τελευταία φορά που οι δύο εθνικές ομάδες συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι ήταν στις 14 Οκτωβρίου 2014 στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του Euro 2016 — μια βραδιά που έμεινε στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους. Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια και διπλωματικές εντάσεις.

Η ατμόσφαιρα στο «Παρτιζάν Στέιντιουμ» ήταν τεταμένη από το πρώτο λεπτό, με την UEFA να έχει ήδη απαγορεύσει την παρουσία Αλβανών φιλάθλων για λόγους ασφαλείας. Στο 41ο λεπτό, ένα τηλεκατευθυνόμενο drone εμφανίστηκε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, μεταφέροντας σημαία της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας» — ένα αλυτρωτικό σύμβολο που απεικονίζει περιοχές με αλβανικούς πληθυσμούς σε Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε χάος: Σέρβοι παίκτες προσπάθησαν να κατεβάσουν τη σημαία, οι Αλβανοί αντέδρασαν, και μέσα σε λίγα λεπτά οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, επιτιθέμενοι στους φιλοξενούμενους. Ο διαιτητής διέκοψε οριστικά το ματς, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πολιτική κρίση και διεθνή αντίδραση.

Η UEFA αρχικά κατοχύρωσε τη νίκη στη Σερβία, αφαιρώντας της όμως βαθμούς λόγω της εισβολής των οπαδών. Το CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο) τελικά ανέτρεψε την απόφαση, δίνοντας τη νίκη στην Αλβανία με 3-0. Από τότε, η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται μια από τις πιο φορτισμένες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Λέσκοβατς

Η αποψινή συνάντηση διεξάγεται στη Λέσκοβατς, υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Η αλβανική αποστολή έφτασε χθες (10/10) στη Σερβία, συνοδευόμενη από δεκάδες οχήματα της αστυνομίας και ισχυρή φρουρά ως το ξενοδοχείο. Οι αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή εκατοντάδες αστυνομικούς γύρω από το γήπεδο και την πόλη, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Αγωνιστικά, η Αλβανία μετρά έναν αγώνα περισσότερο και βρίσκεται στη 2η θέση του ομίλου, έναν βαθμό μπροστά από τη Σερβία. Έτσι, πέρα από τον ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό, η αποψινή μονομαχία έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, που αναμένεται να καθορίσει τη μάχη για την πρόκριση στο Μουντιάλ.