Ο Στέφανος Τζίμας είδε την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League να λήγει άδοξα, μόλις 24 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα. Ο 18χρονος διεθνής επιθετικός, που είχε πετύχει πρόσφατα το πρώτο του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα, αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Tο γόνατό του «κόλλησε» στον αγωνιστικό χώρο μετά από μονομαχία με τον Πάου Τόρες. Ο Τζίμας έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για περίπου πέντε λεπτά πριν το ιατρικό επιτελείο τον οδηγήσει εκτός, με τον Χινσεχουλντ να μπαίνει στη θέση του. Η σοβαρότητα του τραυματισμού θα εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, με την ομάδα να παρακολουθεί στενά την κατάσταση του νεαρού Έλληνα επιθετικού.

Stefanos been forced off and replaced by Jack, with Brajan now up top. Speedy recovery, Stef! 💙🤍 pic.twitter.com/3JqEuCYaNS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025