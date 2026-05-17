Η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη είναι ανοικτή τον τελευταίο καιρό, κερδίζοντας έδαφος με την βελτίωση της ομάδας και τα αποτελέσματα.

Μία παραμονή που φαντάζει ακόμα πιο πιθανή -όχι ακόμα δεδομένη- όπως φαίνεται μέσα και από τα λεγόμενα του Έλληνα τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Μάλιστα ο Γρηγορίου έδωσε είδηση, αφού σημείωσε ότι αύριο (18/05) θα υπάρξει συνάντηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη για το μέλλον του.

«Έχει γίνει μία προεργασία με τη διοίκηση. Τα υπόλοιπα θα τα γνωρίζουμε αύριο καλύτερα στο 100%, με τη συνάντηση που έχουμε με τη διοίκηση.Εάν μείνω, σκέφτομαι την επόμενη μέρα όπως θα πρέπει να είναι ο Άρης. Κυρίαρχος σε όλα τα ματς, να διεκδικεί ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, να διεκδικεί το Κύπελλο και ένας Άρης που μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα. Ακούω διάφορα περί οργάνωσης.

Για μένα, μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στον Αρη και να επανέλθει σε πολύ καλές θέσεις στη βαθμολογία. Όχι μόνο την 5η θέση, αλλά και παραπάνω. Ο κόσμος του Άρη έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Θέλει να βλέπει την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Ως Έλληνας, αντίπαλος και τώρα εκ των έσω, έχω μία αποδοχή ότι υπάρχει ένας σεβασμός στο πρόσωπό μου. Ο Άρης είναι δομημένος για να κάνει πράγματα που έχει συνηθίσει ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός του».

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με τα συγχαρητήρια του Γρηγορίου στην Κ19 και την πορεία της ως τον τελικό του Κυπέλλου.

«Θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά της Κ-19, με την πορεία τους ως τον τελικό. Εκαναν περήφανο τον κόσμο και εννοείται ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτά τα παιδιά», ήταν η πρώτη του τοποθέτηση, πριν πάει αποκλειστικά στα του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

«Όσον αφορά το δικό μας παιχνίδι, η 5η θέση ήταν αυτοσκοπός. Το έλεγα όταν ακόμα και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Μπορεί να τους πίεσα παραπάνω από το σύνηθες για την εποχή και να ήμασταν απαιτητικοί. Αυτό όμως μετουσιώθηκε σε αποτελέσματα και νίκες, φτάνοντας στο ματς που έκρινε την 5η θέση. Αυτή δεν οδηγούσε κάπου, αλλά αυτός ο στόχος είχε απομείνει όταν ήρθαμε. Και τότε φαινόταν δύσκολος. Παρόλα αυτά, τα παιδιά πέτυχαν τρία γκολ. Μία δίκαιη νίκη. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση του αγώνα. Ακόμη μία καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν αρκετά αξιόλογο αντίπαλο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο που βρέθηκε εδώ, χειροκρότησε. Λίγος, ναι. Γνωρίζω όμως τη δυναμική του κόσμου, το τί σημαίνει Αρης. Ο Αρης δεν έχει σημασία εάν κάνει μία μέτρια ή τέλεια χρονιά. Ο κόσμος γνωρίζει να στηρίζει την ομάδα του. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος βασικά. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου, διότι τελειώσαμε έτσι όπως θέλαμε. Μία καλή εμφάνιση και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η χρονιά τελείωσε. Δεν ήταν πετυχημένη».