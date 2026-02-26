Η Τσέλιε εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Conference League, επικρατώντας 3-2 της Ντρίτα και «κλειδώνοντας» το εισιτήριο με συνολικό σκορ 6-4.

Η ομάδα από τη Σλοβενία θα συμμετάσχει στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 15:00), όπου θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της, που θα είναι είτε η ΑΕΚ είτε η Σπάρτα Πράγας.

Δυνατό ξεκίνημα και προβάδισμα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στα γκολ των Σέσλαρ στο 19’ και Χρκα στο 23’. Η Ντρίτα αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας με τον Κρασνίκι στο 26’ και ξαναμπαίνοντας στο παιχνίδι.

Ωστόσο, πριν από την ανάπαυλα, ο Σέσλαρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 3-1 και δίνοντας εκ νέου σαφές προβάδισμα στην Τσέλιε.

Στο 51’ ο Νταμπικάι μείωσε σε 3-2, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες των Κοσοβάρων, που χρειάζονταν ακόμη δύο γκολ για να στείλουν το ζευγάρι στην παράταση. Παρά την πίεση που άσκησαν μέχρι το φινάλε, το σκορ δεν άλλαξε.

Η Τσέλιε διατήρησε το προβάδισμα στο συνολικό αποτέλεσμα και συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία, περιμένοντας πλέον να μάθει αν στον επόμενο γύρο θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ ή τη Σπάρτα Πράγας.