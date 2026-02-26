Η Φερεντσβάρος και η Στουτγάρδη εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» του UEFA Europa League μετά τα πρώτα ματς της Πέμπτης (26/2) για τα playoffs.

Ανατροπή για Φερεντσβάρος

Η Φερεντσβάρος, που είχε ηττηθεί 2-1 από τη Λουντογκόρετς στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ. Με νίκη 2-0 στο γήπεδό της, πήρε την πρόκριση. Στο 14′ ο Κανιτσόφσκι άνοιξε το σκορ, ενώ στο 30′ ο Ζαχάριασεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στην επανάληψη η ομάδα διαχειρίστηκε με σύνεση το παιχνίδι, πανηγυρίζοντας στο τέλος την πρόκριση.

Ήττα,αλλά πρόκριση για Στουτγάρδη

Στη Γερμανία, η Στουτγάρδη ταξίδεψε με πλεονέκτημα από την προηγούμενη ήττα της Σέλτικ με 4-1 στην Σκωτία. Παρά το γκολ που πέτυχε ο Λουκ Μακοουάν στο 30ο δευτερόλεπτο, η Σέλτικ δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση και η Στουτγάρδη προκρίθηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στους «16».