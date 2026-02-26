Η Φιορεντίνα απέφυγε μια μεγάλη ανατροπή από τη Γιαγκελόνια, η οποία είχε χάσει 3-0 στο πρώτο ματς στην Πολωνία, αλλά στην Ιταλία κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά. Παρά την ήττα με 4-2 στο «Αρτέμιο Φράνκι», η Φιορεντίνα προκρίθηκε στους «16» του UEFA Conference League με συνολικό σκορ 5-4.

Η επιστροφή της Γιαγκελόνια

Οι Πολωνοί με τον Μπάρτοζ Μάζουρεκ στο 23′, 45+3′ και 49′ κατάφεραν να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, στέλνοντας το ματς στην παράταση και δημιουργώντας έντονη αγωνία για τους φιλοξενούμενους.

Στην παράταση, ο Φατζιόλι στο 107′ έδωσε το προβάδισμα πρόκρισης στη Φιορεντίνα, ενώ στο 114′ ο Τάρας Ρόμαντσουκ με αυτογκόλ διεύρυνε τη διαφορά στα δύο τέρματα. Ο Ιμάζ μείωσε για την Γιαγκελόνια στο 118′, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την πρόκριση.

Τελευταίες στιγμές και επόμενος αντίπαλος

Η Γιαγκελόνια ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες, καθώς ο Βιτάλ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 120′. Η Φιορεντίνα περιμένει πλέον να μάθει αν στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ ή τη Ρακόβ.