Μπενίτεθ: «Παλέψαμε όλοι, είχαμε θέληση – Εξαιρετική δουλειά στα πέναλτι»
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League.
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 91-81: Ο Γουόκερ οδηγός για τη νίκη στο Πριγκιπάτο
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 91-81 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί της και μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in. Οι πρωταγωνιστές της νίκης Ο Λόνι Γουόκερ ήταν καθοριστικός για τη Μακάμπι, με 18 πόντους […]
Οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν είτε την Μίντιλαντ είτε την Μπέτις - Πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια.
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 κ.δ (3-4 πεν): Panathinaikos μετά από χρόνια
Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) στα πέναλτι απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν και συνεχίζει στους «16» του Europa League.
Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια 2-4: Η ιταλική ομάδα γλίτωσε το σοκ και προκρίθηκε στην παράταση
Η Φιορεντίνα απέφυγε μια μεγάλη ανατροπή από τη Γιαγκελόνια, η οποία είχε χάσει 3-0 στο πρώτο ματς στην Πολωνία, αλλά στην Ιταλία κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά. Παρά την ήττα με 4-2 στο «Αρτέμιο Φράνκι», η Φιορεντίνα προκρίθηκε στους «16» του UEFA Conference League με συνολικό σκορ 5-4. Η επιστροφή της Γιαγκελόνια Οι Πολωνοί με τον […]