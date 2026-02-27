Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης, αποκλείοντας στα πέναλτι τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Πάντοβιτς να είναι αυτός που σκόραρε το νικητήριο πέναλτι!

Λόγω των εργασιών που συνεχίζονται στο Ολυμπιακό Στάδιο, το ΟΑΚΑ δεν ήταν διαθέσιμο, και η λύση βρέθηκε στην ιστορική Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η UEFA έδωσε την έγκρισή της, ενώ ο Παναθηναϊκός φρόντισε εγκαίρως να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις στο γήπεδο, ώστε να πληροί τα στάνταρ της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αποφύγε τα προβλήματα του ΟΑΚΑ και εξασφάλισε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους παίκτες, τους φιλάθλους και τις τηλεοπτικές παραγωγές, δίνοντας στη Λεωφόρο τον ρόλο της έδρας στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής πορείας των «πρασίνων».