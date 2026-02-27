Η απόσταση της Ελλάδας από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA μεγάλωσε, αλλά ο Παναθηναϊκός, με τη μεγάλη του πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, αφαίρεσε έναν εκπρόσωπο από την βασική αντίπαλο της Ελλάδας για τη 10η θέση.

Το «τριφύλλι», με την ισοπαλία και την πρόκριση στους «16» του Europa League, πρόσφερε 0.400 βαθμούς στον εθνικό συντελεστή, ενώ παράλληλα αφαίρεσε έναν εκπρόσωπο από την Τσεχία. Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα ήρθαν αρνητικά νέα, καθώς η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε 2-1 στην έδρα της Λωζάνης και προκρίθηκε στους «16» του Conference League, χαρίζοντας συνολικά 0.500 βαθμούς στη χώρα της (νίκη και μπόνους πρόκρισης).

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ στην Ισπανία από την Θέλτα και μάλιστα με ήττα αφήνει και την χώρα μας με δύο εκπροσώπους, κάτι που σημαίνει ότι Τσεχία και Ελλάδα συνεχίζουν με δύο εκπροσώπους και διαφορά οριακά πάνω από τους 1.000 βαθμούς.

Η Ελλάδα συνεχίζει με την ΑΕΚ στους «16» του Conference League (αντίπαλος είτε η Τσέλιε είτε η Άλκμααρ) και τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League (αντίπαλος είτε η Μπέτις είτε η Μίντιλαντ). Από την άλλη, η Τσεχία έχει τη Σπάρτα Πράγας και τη Σίγκμα Όλομουτς στο Conference League.

Με άλλα λόγια, για να έρθει η προσπέραση και να πάρουμε τελικά την 10η θέση, που θα οδηγήσει τον πρωταθλητή Ελλάδας στη League Phase του Champions League 2027/28, θα πρέπει οι δύο ελληνικοί εκπρόσωποι να προχωρήσουν πιο μακριά από τις ομάδες της Τσεχίας, πράγμα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Πλέον η Ελλάδα έχει μαζέψει 12.900 βαθμούς φέτος, η οποία είναι και η καλύτερη ετήσια επίδοσή μας!

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA όπως έχει αυτή τη στιγμή:

10. Τσεχία: 48.325 (2/5)

11. Ελλάδα: 47.172 (2/5)

12. Πολωνία 46.250 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (1/5)

15. Κύπρος 35.443 (1/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027-28:

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –