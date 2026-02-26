Η Άλκμααρ πανηγύρισε εντυπωσιακή πρόκριση στους «16» του Conference League, επικρατώντας με 4-0 της Νόα στο δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 32, ανατρέποντας την ήττα 1-0 του πρώτου αγώνα στην Αρμενία. Με το συνολικό σκορ να διαμορφώνεται σε 4-1, η ολλανδική ομάδα, μαζί με την Τσέλιε, βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.

Πρόκριση για Κρίσταλ Πάλας και Λεχ Πόζναν

Στην αναμέτρηση στο «Αφόνσο Ντε Χάιντ» η Άλκμααρ άνοιξε γρήγορα το σκορ με τον Ντάαλ στο 5’. Ο Σβεν Μάινανς συνέχισε με δύο τέρματα στο 39’ και στο 54’, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γένσεν στις καθυστερήσεις (90+1’). Η ομάδα έδειξε απόλυτη κυριαρχία, οργανωμένη επιθετικά και αμυντικά, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε με 2-0 επί της Ζρίνσκι Μόσταρ (συνολικό 3-1), η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε 2-1 της Λωζάννη και η Λεχ Πόζναν νίκησε 1-0 την Κουόπιο.