Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με αξιώσεις στο Μπαλαΐδος κόντρα στη Θέλτα, παρά τις σημαντικές απουσίες, όμως ένα γκολ του Σβέντμπεργκ στο 63’ έκρινε τον αγώνα και έφερε τον αποκλεισμό από τους «16» του Europa League, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 1-0 υπέρ των Ισπανών.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με πολλές αναγκαστικές αλλαγές σε σχηματισμό 4-2-3-1. Στην εστία ήταν ο Τσιφτσής, η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι, ενώ στα χαφ αγωνίστηκαν Οζντόεφ και Ζαφείρης. Ο Μπιάνκο τοποθετήθηκε ως επιτελικός, με τους Χατσίδη και Σάντσες στα άκρα, και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης. Η Θέλτα, από την άλλη, χρησιμοποιούσε σύστημα 5-2-3 με τους Άσπας, Μπόρχα Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ στην επίθεση.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε συγκεντρωμένος, με σφιχτές γραμμές και πίεση ψηλά, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες των Ισπανών. Στο 3’ ο Μιχαηλίδης και στο 17’ ο Γιακουμάκης είχαν δύο καλές στιγμές με κεφαλιές, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Μετά το 20λεπτο η Θέλτα ανέβασε τον ρυθμό της, φτάνοντας κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ και στο 28’ ο Βεσίνο σούταρε άουτ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Θέλτα συνέχισε να έχει την κατοχή και στο 63’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Μετά από κλέψιμο μπροστά, ο Σβέντμπεργκ βρέθηκε σε θέση βολής και με πλασέ έκανε το 1-0. Ο Λουτσέσκου προσπάθησε να αντιδράσει ρίχνοντας τον Καμαρά αντί του Μπιάνκο, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ήττα 1-0.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλντεθ): Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφλετ, Αλόνσο (89′ Ντομίνγκεθ), Καρέιρα, Βεσίνο, Άσπας (67′ Γιούτγκλα), Μορίμπα (46′ Ρομάν), Ρουέδα, Σβέντμπεργκ (77′ Ελ Αμπντελαουί), Μπόρχα Ιγκλέσιας (76′ Φερ Λόπεζ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Μπιάνκο (65′ Καμαρά), Χατσίδης (74′ Τέιλορ), Σάντσες, Γιακουμάκης (79′ Γερεμέγεφ).