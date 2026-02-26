Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League, επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε «ρώσικη ρουλέτα», όπου καθοριστική ήταν η επέμβαση του Λαφόν, που απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς και έδωσε το εισιτήριο πρόκρισης στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η διαδικασία των πέναλτι:

0-0: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία

0-0: Ο Βέγκελε απέκρουσε το πέναλτι του Καλάμπρια, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία

1-0: Χροσόφσκι γκολ

1-1: Πελίστρι γκολ

2-1: Βισίνσκι γκολ

2-2: Τζούριτσιτς γκολ

2-2: Ο Σουαρέ έστειλε την μπάλα άουτ

2-3: Σβιντέρσκι γκολ

3-3: Βαλέντα γκολ

3-4: Πάντοβιτς γκολ