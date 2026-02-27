Ολοκληρώθηκαν τα playoffs του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/2) και πλέον διαμορφώθηκε η τελική 16άδα της διοργάνωσης. Η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/02) στις 14:00 στη Νιόν θα καθορίσει τα ζευγάρια της φάσης των «16», αλλά και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Ιδιαίτερη θέση στην επόμενη φάση έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι (4-3), μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Απευθείας στους «16» προκρίθηκαν οι Πόρτο, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Ρεάλ Μπέτις, Φράιμπουργκ, Ρόμα, Λιόν και Άστον Βίλα. Μέσω των playoffs εξασφάλισαν την πρόκριση οι Στουτγάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ, Θέλτα, μία εκ των Γκενκ ή Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Μπολόνια, η Λιλ, η Φερεντσβάρος και ο Παναθηναϊκός.

Τα πιθανά ζευγάρια της φάσης των «16» είναι:

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη εναντίον Πόρτο ή Μπράγκα, Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι σε Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, Γκενκ ή Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Μπολόνια κόντρα σε Φράιμπουργκ ή Ρόμα, καθώς και Λιλ ή Θέλτα απέναντι σε Λιόν ή Άστον Βίλα.