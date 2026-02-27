Δημοφιλή
Συμπληρώθηκε η 16άδα του Europa League – Οι πιθανές διασταυρώσεις στα νοκ άουτ
Ολοκληρώθηκαν τα playoffs του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/2) και πλέον διαμορφώθηκε η τελική 16άδα της διοργάνωσης. Η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/02) στις 14:00 στη Νιόν θα καθορίσει τα ζευγάρια της φάσης των «16», αλλά και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Ιδιαίτερη θέση στην επόμενη φάση έχει ο […]
Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί.
Ολοκληρώθηκε το «παζλ» των 16 ομάδων του Conference League – Οι πιθανές διασταυρώσεις της ΑΕΚ
Με την ολοκλήρωση των αγώνων, οριστικοποιήθηκε το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη φάση των «16» του Conference League, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση ως μία από τις οκτώ πρώτες ομάδες της League Phase, τερματίζοντας στην τρίτη θέση μετά την εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη […]
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενερμπαχτσέ 1-2: Σπουδαία πρόκριση για τους Reds στους 16 του Europa League
Η αγγλική ομάδα ηττήθηκε 2-1 στο City Ground, αλλά πήρε την σπουδαία πρόκριση καθώς είχε πετύχει μεγάλη νίκη στο πρώτο ματς, στην Πόλη, με 3-0
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί 99-104: Νέα ήττα για το «τριφύλλι» στη Euroleague…
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη εντός έδρας ήττα με 104-99 από την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, που πέτυχε 24 πόντους στο ντεμπούτο του με το τριφύλλι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε μέχρι και 17 πόντους στο 33ο λεπτό (74-91), ενώ οι πράσινοι πλησίασαν στο καλάθι […]