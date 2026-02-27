Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Παρί με 104-99, για την 29η αγωνιστική της Euroleague και έπεσε στο 16-13. Οι Πράσινοι έχασαν τρίτο σερί παιχνίδι και πλέον βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας.
Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, με το ντέρμπι των «αιωνίων» να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15.
Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν απόψε, η Ντουμπάι BC επικράτησε της Βιλερμπάν με 96-85, η Μακάμπι Τελ Αβίβ της Μονακό με 91-86, η Χάποελ Τελ Αβίβ της Μιλάνο με 92-86, η Βαλένθια της Μπασκόνια με 108-79 και η Ρεάλ Μαδρίτης της Μπάγερν με 93-70.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 29ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80
Dubai BC – Βιλερμπάν 96-85
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86
Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 93-70
Παναθηναϊκός – Παρί 99-104