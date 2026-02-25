Το μεταγραφικό παράθυρο της EuroLeague έκλεισε οριστικά το απόγευμα της Τετάρτης, σηματοδοτώντας το τέλος των προσθηκών για τη φετινή σεζόν. Με την εκπνοή της διορίας στις 19:00, οι 20 σύλλογοι της διοργάνωσης οριστικοποίησαν τα ρόστερ τους, καθώς πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων παικτών στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που απομένουν.

Οι τελευταίες ημέρες υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριες, με σημαντικές μετακινήσεις να ολοκληρώνονται λίγο πριν από το τζάμπολ της 29ης αγωνιστικής. Στις πιο αξιοσημείωτες κινήσεις περιλαμβάνονται η ένταξη του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς και η διπλή ενίσχυση της Χάποελ Τελ Αβίβ με τους Κέσλερ Έντουαρντς και Λιβάι Ράντολφ. Παράλληλα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δήλωσε τον Άμιτ Εμπό, η Μπάγερν Μονάχου τον Κιλιάν Φίσερ και η Βίρτους Μπολόνια τον Ματέο Μπαϊότσι.

Πέρα από τις νέες μεταγραφές, οι ομάδες προχώρησαν και σε εσωτερικές διαχειρίσεις συμβολαίων. Η Αρμάνι Μιλάνο επανέφερε στη λίστα της τον Νέιτ Σέστινα μετά τον τραυματισμό του, ενώ η Παρτίζαν ενεργοποίησε ξανά τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, καθώς η FIBA ήρε την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Στο στρατόπεδο των «αιωνίων», ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε το συμβόλαιο του Μουστάφα Φαλ, διατηρώντας την ελπίδα να τον έχει διαθέσιμο στην τελική ευθεία της σεζόν. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ενεργοποίηση του Ματίας Λεσόρ, ώστε ο Γάλλος σέντερ να εκτίσει την τιμωρία του στο παιχνίδι με την Παρί και να επιστρέψει κανονικά από την 30ή αγωνιστική. Στον αντίποδα, η Χάποελ επέλεξε να θέσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τους Τάιλερ Ένις και Οζ Μπλέιζερ, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο υπόλοιπο της διοργάνωσης.