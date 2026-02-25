Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί και επίσημα ο Αντόνις Αρμς που βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αμερικανός ανακοινώθηκε από την Κιριάτ Άτα του Ισραήλ, όπου θα αγωνίζεται ως το τέλος της σεζόν.

Ο Αρμς αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού του Ντράγκαν Σάκοτα και θα είχε αποχωρήσει πολύ νωρίτερα αν δεν υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί στο ρόστερ.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε τεθεί εκτός ομάδας και βρισκόταν σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Αυτός βρέθηκε και έτσι αποχώρησε από τους «κιτρινόμαυρους» μετά από μόλις λίγους μήνες παρουσίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη עירוני “לאטי” קרית אתא (@ironi_lati_kiryat_ata)

Σε 13 αναμετρήσεις στην GBL ο Αρμς είχε μέσο όρο 7.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 18.1 λεπτά, ενώ στο BCL έπαιξε σε 7 ματς με 7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 17.4 λεπτά μέσο όρο.