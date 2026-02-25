Δημοφιλή
Γκραντ: «Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι αδελφός για μια ζωή»
Οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.
Αταμάν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος να αγωνιστεί»
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:15, Novasports Prime). Ο Τούρκος προπονητής μίλησε για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, λέγοντας: “Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να […]
Απώλεια της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό – Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν πριν την Παρί
Ένα απρόσμενο ζήτημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί (26/2, 21:45), καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην Κρήτη, κατακτώντας το Allwyn Final Eight με εμφατική νίκη επί του Ολυμπιακός στον τελικό. Πλέον, στρέφουν την προσοχή […]
Χαλαρό κλίμα και θερμές αγκαλιές στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο Κάουνας
Μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στρέφει άμεσα την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ (25/2, 20:00), οι παίκτες του Γιώργος Μπαρτζώκας πάτησαν το παρκέ της Zalgirio Arena για την καθιερωμένη πρωινή […]
Τζόζεφ: «Οι φίλαθλοί μας είναι τρελοί, μου δίνουν πάρα πολύ ενέργεια»
Ο Κόρι Τζόζεφ μίλησε στο επίσημο site του Ολυμπιακού και στάθηκε στη σημασία της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δυνατή δοκιμασία για τον ίδιο και την ομάδα του. Ο Καναδός γκαρντ έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα και έχει τεθεί ξανά στη […]