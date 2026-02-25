Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη δήλωση του Μουστάφα Φαλ στο ρόστερ της EuroLeague, φέρνοντας τον Γάλλο σέντερ (34 ετών, 2μ.18) ένα βήμα πριν την επιστροφή του στα παρκέ. Παρά το γεγονός ότι η αποθεραπεία του δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ο Φαλ θεωρείται πλέον διαθέσιμος για συμμετοχή είτε στην κανονική περίοδο, είτε στα playoffs, ή ακόμα και στο Final Four, σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» προχωρήσουν.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες αυτή τη σεζόν και πλησιάζει το όριο των 20. Ο Φαλ είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο του 2025 στους τελικούς της Stoiximan GBL, υποφέροντας από ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου, αλλά μετά από εννέα μήνες δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα