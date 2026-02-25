Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, βρέθηκε απέναντι στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Η αναμέτρηση έφτασε μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να κλείσουν το ματς με έναν μεγάλο σουτ, οδηγώντας έτσι σε διπλή παράταση.

Στη δεύτερη παράταση, η Ζαλγκίρις “ξεδίπλωσε” μια καταιγίδα τριπόντων, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 99-94 και στερώντας την πολυπόθητη νίκη από τους μαχητικούς αλλά αποδεκατισμένους Πειραιώτες. Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Φουρνιέ και Τζόουνς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει την απαιτούμενη άμυνα στο τέλος και υπέστη την ήττα.

Η ήττα αυτή αφήνει τον Ολυμπιακό στο 18-10, παραμένοντας στην πρώτη τριάδα της κατάταξης, ενώ η Ζαλγκίρις ανεβαίνει στο 17-12, παραμένοντας κοντά στην εξάδα.

Η βαθμολογία: