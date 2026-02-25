Η Φενέρμπαχτσε, παρά τις πολλές απουσίες, κατάφερε να νικήσει την Παρτίζαν με 81-78 στην 29η αγωνιστική της EuroLeague, διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές), προσφέροντας επίσης 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, και συνολικά 33 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Οι γηπεδούχοι, παρότι δυσκολεύτηκαν, κατάφεραν να επικρατήσουν με ψυχραιμία στις τελευταίες βολές του αγώνα. Ο Κάρλικ Τζόουνς έκανε την επιστροφή του μετά από καιρό και πρόσφερε σημαντική βοήθεια με 17 πόντους και 4 ασίστ.

Η πορεία του αγώνα

Η Παρτίζαν μπήκε δυναμικά με τον Μπρούνο Φερνάντο να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και να βάζει την ομάδα του μπροστά με 5-10. Όμως, η απάντηση της Φενέρ ήρθε από τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος με ρεκόρ καριέρας έβαλε την ομάδα του μπροστά 17-13. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε ισόπαλο (20-20), ενώ η Παρτίζαν προηγήθηκε 35-39 στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, ο Γουέιντ Μπάλντουιν ανέβασε την απόδοσή του και με τη βοήθεια του Χόρτον-Τάκερ, η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (57-56). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι σφιχτείσαν την άμυνά τους, κράτησαν την Παρτίζαν στους τέσσερις πόντους για τέσσερα λεπτά και κατάφεραν να χτίσουν ένα μικρό προβάδισμα. Παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων, οι Χόρτον-Τάκερ και Μπάλντουιν αρνήθηκαν να αφήσουν την νίκη να χαθεί, χαρίζοντας την επικράτηση στη Φενέρ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 35-39, 57-56, 81-78