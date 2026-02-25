Η Χάποελ Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Δημήτρη Ιτούδη να δίνει το σύνθημα για την αντεπίθεση της ομάδας του. Μετά από ένα αρνητικό σερί πέντε ηττών στη διοργάνωση, το παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για την ισραηλινή ομάδα, που αναζητά άμεσα την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Στις δηλώσεις του πριν από το τζάμπολ, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην πνευματική ετοιμότητα των αθλητών του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η αναμέτρηση με το σύνολο του Έτορε Μεσίνα αποτελεί την ιδανική συγκυρία για να βγάλουν οι παίκτες του αντίδραση στο παρκέ και να αποδείξουν ότι διαθέτουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα που απαιτείται για να ξεπεράσουν την αγωνιστική κρίση.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

«Είναι μια μεγάλη μάχη για εμάς, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι πολύ καλός και θα είναι δύσκολο, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για να δείξουμε ότι έχουμε χαρακτήρα», ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο Δημήτρης Ιτούδης, «Ο Μπρουκς είχαν εξαιρετικά παιχνίδια στο κύπελλο, όπως και οι Γκούντριτς και Σιλντς. Υπάρχει μια σπουδαία ομάδα εκεί και πολλοί παίκτες που συνεισφέρουν. Στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαν τους Νίμπο και Μπούκερ και θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε εδώ για τα δύσκολα».

«Όσον αφορά τον Κέσλερ (Έντουαρντς), είμαστε πιο αισιόδοξοι επειδή μπήκε στην ομάδα. Ο Λέβι (Ράντολφ) μόλις έφτασε χθες και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά πρέπει να δούμε. Θα αποφασίσουμε το πρωί ποιος θα είναι στο ρόστερ αφού δούμε πώς είναι οι παίκτες»