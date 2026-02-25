Η Βικτόρια Πλζεν προχώρησε σε μια απόφαση που προκαλεί συζητήσεις και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καθώς έθεσε απόλυτη απαγόρευση εισόδου στο Doosan Arena για χάρτινες πινακίδες φιλάθλων που ζητούν φανέλα από τους ποδοσφαιριστές!

Παρότι η εικόνα μικρών και μεγάλων φιλάθλων να κρατούν χαρτιά με το μήνυμα “Can I have your shirt?” έχει γίνει… συνήθεια, η διοίκηση της τσεχικής ομάδας αποφάσισε να βάλει τέλος στο φαινόμενο. Η απόφαση θεωρείται πρωτοφανής για ευρωπαϊκό σύλλογο, καθώς ελάχιστες ομάδες έχουν τολμήσει να λάβουν τόσο ξεκάθαρη στάση απέναντι σε μια πρακτική που, αν και αρχικά αθώα, έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανθρώπους του συλλόγου, η απαγόρευση προέκυψε ύστερα από αρνητικές εμπειρίες, όπως πίεση προς τους παίκτες, έριδες μεταξύ φιλάθλων και υπερβολική συγκέντρωση πινακίδων στις εξέδρες που επηρέαζαν την ορατότητα και την ατμόσφαιρα του αγώνα. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι πινακίδες κατέληγαν στο γήπεδο ή χρησιμοποιούνταν για μη επιτρεπόμενες εμπορικές πρακτικές.

Η πρωτοφανής κίνηση της Βικτόρια Πλζεν ανοίγει πλέον συζήτηση για το αν και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της σε ένα φαινόμενο που, από τρυφερή στιγμή μεταξύ παιδιών και αθλητών, εξελίχθηκε σε μαζική «μόδα» με συχνά ανεπιθύμητες συνέπειες.