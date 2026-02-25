Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου πριξν τη ρεβάνς με τη Θέλτα

Για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο: «Όταν δεν παίζει, δεν είναι πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια για τα αγγλικά σου, αν φέρναμε εδώ τον Βολιάκο δεν θα μπορούσε να μπει ούτε λέξη στα αγγλικά, συγχαρητήρια και για τις απαντήσεις σου στα όσα είπες στις δηλώσεις του. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι θα τον ήθελε ο κάθε προπονητής στον κόσμο. Είναι επαγγελματίας, 100% παίζει και προσφέρει για την ομάδα, απέναντι στους συμπαίκτες του έχει κορυφαία νοοτροπία και ότι παράπονο έχει να το κάνει, το κάνει σε εμένα».

Για τον επαναληπτικό με την Θέλτα: «Δεν είναι εύκολο το έργο μας, ειδικά σε μια περίοδο μεσυνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Θυμάμαι είχαμε έρθει εδώ για να παίξουμε την Θέλτα τον Οκτώβριο, ενώ είχαμε 3 μέρες μετά εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που ήταν δυο πόντους πάνω από εμάς. Ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση και το μυαλό μας ήταν εκεί, γιατί θα πηγαίναμε στο -5 αν χάναμε. Είμαστε σε ένα δίμηνο με συνεχόμενα ντέρμπι, παιχνίδια δύσκολα στην Ευρώπη με τέσσερις ομάδες που έρχονται από τις κορυφαίες λίγκες στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό να είσαι αποφασισμένος για όλα. Το ρίσκο αυξάνεται με τόσα σερί ματς και σε μια περίοδο που είχαμε δυο ματς με Παναθηναϊκό, ένα με Ολυμπιακό, ένα με ΑΕΚ, ένα με Άρη, δυο με την Θέλτα, ένα με την Μπέτις, ένα με την Λυών.

Είναι μια εμπειρία ξεχωριστή για εμάς, πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε. Να βελτιωθεί ο κάθε παίκτης μόνος του, για να βελτιωθεί το σύνολο. Αυτή την στιγμή παρά τις δυσκολίες, δεν χάνουμε τους αγώνες με εξαίρεση τον αγώνα με την Θέλτα. Δεν έχουμε πολλά να χάσουμε στον αγώνα με την Θέλτα, θα μπούμε να τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα είχε το ανάλογο καλεντάρι με εμάς, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό επιβαρύνει πολύ την ομάδα και σωματικά και πνευματικά. Είναι φυσιολογικό σε αυτούς τους αγώνες να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, γιατί όταν λείπουν κάποιοι σε συγκεκριμένη γραμμή δεν μπορούμε να δώσουμε φρεσκάδα γιατί επιβαρύνονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, περισσότερα πράγματα έχει να χάσει η Θέλτα, παρά εμείς».

Για τις επιλογές που έκανε στα τελευταία ματς και αν θα άλλαζε κάτι: «100% δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή θέση. Είμαστε στον τελικό του Κυπέλλου, στο πρωτάθλημα κοντά στην πρώτη θέση με ένα παιχνίδι λιγότερο και στην Ευρώπη με σερί δύσκολα παιχνίδια που έχουμε ανταποκριθεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και ιώσεις στους παίκτες επηρεάζουν, τους κάνει να κάνουν μια έξτρα προσπάθεια που μπορεί να κοστίσει της υγείας τους, φέρνει και ένα υψηλό ρίσκο τραυματισμών. Όταν αντιμετωπίζεις κορυφαίου επιπέδου ομάδες στην Ευρώπη είναι πάντα δύσκολα. Μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι λογικοί οι τραυματισμοί και η επιβάρυνση.

Όταν υπάρχουν μαζεμένα προβλήματα, κάποιοι άλλοι επιβαρύνονται. Οι παίκτες θέλω να πω ότι δίνουν τα πάντα σε κάθε αγώνα. Στην Λάρισα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου τέτοιου είδους παιχνίδια. Με την ΑΕΚ θα μπορούσαμε να κερδίσουμε είχαμε ευκαιρίες και πέναλτι, είχε και η ΑΕΚ βέβαια αλλά η δική μας προηγείται, όπως και με τον Άρη το ίδιο που χάσαμε σπουδαίες ευκαιρίες. Σε αυτές τις καταστάσεις χωρίς πολύ χρόνο ανάμεσα στους αγώνες το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να βγάζεις αντίδραση συνέχεια. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές περίοδοι για κάθε ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ισορροπία στην σκέψη μας και να βγάλουμε μαχητικό πνεύμα για να μπορέσουμε να μείνουμε στον ίδιο καλό δρόμο».

Για το γεγονός πως λείπουν πολλοί μεσοεπιθετικοί σε ματς που ο ΠΑΟΚ ψάχνει γκολ: «Η Θέλτα είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας αλλά πρέπει να δούμε και ποιος είναι στις πάνω θέσεις στην Ισπανία. Δεν θα πρέπει να ρωτάτε ποτέ ένα προπονητή ή έναν παίκτη αν υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες. Αλλιώς δεν θα ερχόμασταν εδώ για να παίξουμε, δεν θα υπήρχε λόγος να βγούμε να παίξουμε στο γήπεδο.

Λίγο πριν φύγουμε από την Μεσημβρία χθες για το αεροδρόμιο, μιλήσαμε για λίγο με τον Κωνσταντέλια μου είπε ότι θα προκριθούμε. Του είπα “γιατί το λες αυτό;” και μου απάντησε: «γιατί είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να πιστέψουμε». Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, συγκεντρωμένοι και να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, η Θέλτα είναι μια ομάδα που αν βρει κενά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, για αυτό πρέπει να είμαστε συμπαγείς. Αποφεύγοντας τα λάθη του πρώτου αγώνα και με την δική μας συνοχή να κάνουμε όσα ξέρουμε καλά στο γήπεδο. Αν ο Χατσίδης κάνει μια απλή πάσα στην Τούμπα, το 0-2, θα μπορούσε να γίνει άνετα το 2-2 και να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι».