Τα πρώτα 24ωρα του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη κυλούν με προπονήσεις, αναγνωριστικές κουβέντες και μία υπεροπλία επιλογών για τον Έλληνα τεχνικό, ακόμη και με κάποιες απουσίες που υπάρχουν.

Ο Λορέν Μορόν τις περιόρισε… βγαίνοντας από το απουσιολόγιο της ομάδας και ακολουθώντας κομμάτια των προπονήσεων από χθες.

Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός κάνει προσπάθεια ώστε ενσωματωθεί κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας και… τρέχει για να προλάβει το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει από αύριο να ανεβάσει ρυθμούς και με τον Γρηγορίου να τον περιμένει ώστε να καταστρώσει αναλόγως τα πλάνα του. Σε πρώτη φάση, ο στόχος είναι να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Από εκεί και μετά, είναι απόφαση του προπονητή εάν θα τον συμπεριλάβει στα αρχικά του πλάνα ή αν θα στραφεί στις πιο έτοιμες λύσεις των Κουαμέ και Καντεβέρε.

Δεδομένες είναι οι απουσίες των Γαλανόπουλου και Μισεουί, που για ακόμη μία μέρα συνέχισαν με ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα.