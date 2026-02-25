Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το κρίσιμο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν για την νοκ άουτ φάση του Europa League, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πράσινοι, την πίστη που απαιτείται και την προσπάθεια που θα γίνει για την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για το αν το αυριανό ματς είναι το παιχνίδι της σεζόν και τι πρέπει να κάνει η ομάδα:

«Από τη μία μιλάμε για μία ομάδα που έχει χρόνια να κάνει ευρωπαϊκή επιτυχία και από την άλλη ο Ίνγκι είπε οτι χρειαζόμαστε χρόνο να αλλάξουμε πράγματα, μιλάμε για ένα πρότζεκτ.

Αν τα βάλουμε όλα μαζί είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα εν μέσω ενός πρότζεκτ και έχουμε έναν “τελικό”. Θα κάνουμε τα πάντα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και ρεαλιστής. Αν δεν γίνει, θα πρέπει να παλέψουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση».

Για το πού κρίνονται αυτά τα ματς και αν είναι οδηγός το δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ:

«Παίζουμε απέναντι σε μία ομάδα που δεν σκοράρει και δεν δέχεται πολλά γκολ. Τους γνωρίζουμε καλά. Μιλάμε για μία κατάσταση ισορροπίας. Είναι δυνατοί φυσικά, έχουν ένταση, είναι δύσκολη αντίπαλος στο κομμάτι αυτό. Μας το έχει δείξει ακόμη και με δέκα παίκτες. Πολλές φορές πηγαίνει στο 1vs1 αμυντικά για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο.

Από τη μία πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο προπονητή για το σύνολό του, παρ’ ότι γυρίσαμε το αποτέλεσμα και παραλίγο να κερδίσουμε. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών είναι πολλές φορές εκείνα που δίνουν τη λύση. Όπως συνέβη με τον Τετέι στο περασμένο παιχνίδι.

Ναι μεν υπάρχουν ματς που οι προπονητές έχουν κάνει αρχικά κάποια λάθη κι έπειτα αλλάζουν πράγματα όταν το καταλαβαίνουν. Σε ματς σαν αυτά με την Πλζεν, είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά για να μας ωθήσουν στη νίκη».

Για το τι άλλαξε και παίζει καλύτερα η ομάδα:

«Το βλέπω κι εγώ αυτό στα τελευταία δύο ματς. Θέλουμε να δούμε το ίδιο και αύριο. Πολλές φορές αν βλέπεις τους παίκτες να έχουν εμπιστοσύνη σ’ αυτό που κάνουν, τότε το κάνουν με μεγαλύτερη συνέπεια. Μας δίνει αυτοπεποίθηση αυτό και θεωρούμε πως με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για τις απουσίες:

«Όταν ήρθαμε εδώ η ομάδα έπαιζε από νωρίς λόγω των προκριματικών κι έτσι η προετοιμασία ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη και έγινε με γνώμονα αυτά τα πρώτα ματς.

Φτάσαμε να έχουμε μέχρι και εννέα παίκτες τραυματίες ταυτόχρονα. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των τραυματιών και τα καταφέραμε.

Κάποιοι απ’ αυτούς είχαν ξανά ζητήματα από άτυχες στιγμές. Όταν έχεις και συνεχόμενα παιχνίδια, σιγά σιγά μαζεύονται μικρά – μικρά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τραυματισμό.

Εγώ θέλω ένα ρόστερ με 26 και όχι 33 παίκτες. Δεν χρησιμοποιώ τους τραυματισμούς σαν δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα και μας αναγκάζουν να αλλάζουμε πράγματα κάποιες φορές. Ακόμα και όταν έχουμε δύο ματς την εβδομάδα θέλω ένα μικρό ρόστερ που να μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό. Ίσως έχει παίξει ρόλο και η αλλαγή προπονητή. Πάντως αύριο θα πάμε με 11 παίκτες υγιείς για να κερδίσουμε».

Για το αν έχει συζητηθεί το πως μπορεί να αλλάξει την γεύση της σεζόν μία ή και δύο πιθανές προκρίσεις:

«Είπα πολλές φορές πώς κάθε παιχνίδι για μας είναι μία ευκαιρία να κερδίσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα. Θα είναι σημαντικό για όλους μας να προκριθούμε. Να είναι ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια. Στο Κύπελλο δεν τα καταφέραμε. Εδώ έχουμε μία ευκαιρία. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνουν τα ματς αυτά για τον σύλλογο. Οπότε αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία».

Για τον Μπάρος, τον Σμίτσερ και τον Τσεχ:

«Ο Σμίτσερ είναι ένα παράδειγμα για μας. Παράδειγμα επαγγελματία, γιατί έκανε προπόνηση παρ’ ότι έπαιζε λίγο, επειδή προερχόταν από έναν μεγάλο τραυματισμό. Είπα ότι μπορεί να ερχόταν η ώρα να σκοράρει ένα σημαντικό γκολ και το έκανε.

Για τον Μπάρος. Ήταν ένας πολύ καλός παίκτης που έκανε δίδυμο και με τον Σισέ. Βοήθησε πολύ την Λίβερπουλ.

Για τον Τσεχ. Ήταν πολύ καλός στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν έξυπνος.

Είναι ικανοποιημένος για τους Μπάρος και Τσεχ που τα πηγαίνουν πολύ καλά στο ποδόσφαιρο και αφότου σταμάτησαν να αγωνίζονται».