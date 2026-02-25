Παναγιώτης Ρέτσος στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ ανάμεσα στον Κοντά δύο χρόνια πίσω. Οστον τελικό τουανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, συγκρούεται στον αέρα με τον ιταλό φορ Αντρέα Μπελότι. Οι πάντες στη Νέα Φιλαδέλφεια «παγώνουν». Πολλοί εκτιμούν πως ο Ρέτσος θα έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο. Θα έδινε τη θέση του σε άλλον ποδοσφαιριστή. Κι όμως, αυτός που αντικαταστάθηκε ήταν ο Μπελότι. Ο Ρέτσος αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να αφήσει έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πάμε σε αυτή τη σεζόν: ο Ρέτσος στο πρώτο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, τραυματίζεται ξανά στο κεφάλι σε σύγκρουση με τον συμπαίκτη του τον Πιρόλα. Στον Ελληνα στόπερ έγιναν εννιά ράμματα, αλλά ήταν αδύνατο για τη ψυχοσύνθεσή του να αποχωρήσει. Εβγαλε το παιχνίδι με τρόπο συναρπαστικό και με στυλ που στους παλαιότερους θύμισε τον αείμνηστο Γκόρντον Μακ Κουήν, που με αίματα στο κεφάλι αγωνίστηκε σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Αρσεναλ.

Επιστροφή στα δικά μας: τι συνδέει αυτές τις δύο περιπτώσεις; Όχι μόνο το όνομα του ποδοσφαιριστή, εν προκειμένω του Παναγιώτη Ρέτσου. Αλλά το πώς ύστερα από τις συγκρούσεις, ο διεθνής οπισθοφύλακας μοιάζει λες και πήρε δύναμη! Αναβαπτίστηκε στα μάτια του κόσμου. Και είναι όλο και καλύτερος στο χορτάρι, καταθέτοντας πάθος και αυταπάρνηση μοναδική.

Φυσικά, ο Ρέτσος «γύρισε τα πάντα» μόνος του. Με την απόδοσή του. Όταν επέστρεψε στο Λιμάνι, έκανε χρόνο προκειμένου να ξαναβρεί τα βήματά του. Τον καλό ρυθμό και να ηγηθεί της ερυθρόλευκης άμυνας. Υπέπεσε σε λάθη σοβαρά, κάποια έφεραν και αχρείαστα πέναλτι. Ωστόσο, ουδέποτε λύγισε, δεν τον έκαμψαν οι ευθύνες και οι απαιτήσεις, πάντα φωνάζει παρών και δίνει το σωστό παράδειγμα το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας αρχηγός.

«Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε να το ανατρέψουμε», είπε μετά την ήττα από τους Γερμανούς στο Γ. Καραϊσκάκης. Το πίστευε. Εδωσε τον τόνο. Το απέδειξε στην αναμέτρηση στο σπίτι της Λεβερκούζεν όταν με απαράμιλλο πείσμα πάσχιζε να είναι παντού και πάτησε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. «Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μας αφήνει με το κεφάλι ψηλά ο αποκλεισμός, θέλαμε να το παλέψουμε και να κάνουμε ένα “θαύμα”. Επικεντρωνόμαστε 100% στο πρωτάθλημα“, υπογράμμισε.

Ενας αποκλεισμός είναι πάντα αποκλεισμός. Οσο πικρός κι αν είναι αυτός. Ο Ρέτσος το ξέρει. Όπως γνωρίζει καλά, από τον Ρέντη ξεπήδησε άλλωστε και ανδρώθηκε με τα χρώματα του Ολυμπιακού, πως όλοι πρέπει να γυρίσουν σελίδα. Να δουν μπροστά. Το μέλλον. Τις μάχες για τον τίτλο. Αυτός θα είναι οδηγός. Ακόμη και αν χρειαστεί να παλέψει για τον Ολυμπιακό αγωνιζόμενος τραυματίας…