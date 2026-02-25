Δημοφιλή
- 1
Παραλύει η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ για τα Τέμπη - Κλειστό το κέντρο
- 2
Aνοιχτή σύγκρουσηο Μαξίμου σηκώνει το γάντι στον Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» -
- 3
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι
- 4
Πυραμίδες της Γκίζας: Θεωρία-βόμβα για χαμένο πολιτισμό 12.000 ετών - «Οι Φαραώ δεν τις έχτισαν, τις βρήκαν»
- 5
Ζάκυνθος: Απίστευτη καταγγελία για το βρέφος με μηνιγγίτιδα - Επενέβη εισαγγελέας για να το εξετάσει παιδιάτ
- 6
Μαρία Καρυστιανού: «Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και αρνήθηκα» – Πριν το καλοκαίρι το νέο κόμμα
- 7
Ανατροπή στις κληρονομιές: Μερίδιο και στους φροντιστές με νόμιμη διάταξη - Οι προϋποθέσεις
- 8
Δράμα: Μακεδονικός τάφος 2.300 ετών κρυμμένος σε πυλωτή πολυκατοικίας
- 9
Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι συμμετέχουν
- 10
Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει στον νέο λογαριασμό και πότε θα σταλεί
EuroLeague: Οι τελικές δηλώσεις παικτών και οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής
Το μεταγραφικό παράθυρο της EuroLeague έκλεισε οριστικά το απόγευμα της Τετάρτης, σηματοδοτώντας το τέλος των προσθηκών για τη φετινή σεζόν. Με την εκπνοή της διορίας στις 19:00, οι 20 σύλλογοι της διοργάνωσης οριστικοποίησαν τα ρόστερ τους, καθώς πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων παικτών στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που απομένουν. Οι τελευταίες ημέρες υπήρξαν ιδιαίτερα […]
Η FIBA αποθέωσε τον Σαμοντούροφ: « Ήδη σημαντικό κομμάτι της Εθνικής Ελλάδας»
Η FIBA έπλεξε το εγκώμιο του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, τονίζοντας πως ο νεαρός φόργουορντ είναι ήδη σημαντικό κομμάτι της Εθνικής Ελλάδας.
Λουτσέσκου: «Ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Θέλτα, αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να δείχνει αισιόδοξος για τη ρεβάνς, παρά την ήττα στο πρώτο ματς με 2-1.
Ίνγκασον: «Έτοιμοι για την πρόκληση»
Ο Ίνγκι Ίνγκασον εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν και τόνισε ότι οι Πράσινοι είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός: Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός: «Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με […]
Μπενίτεθ: «Έχουμε ένα τελικό»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το κρίσιμο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν για την νοκ άουτ φάση του Europa League, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πράσινοι, την πίστη που απαιτείται και την προσπάθεια που θα γίνει για την πρόκριση. Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ: Για το αν το αυριανό ματς είναι το παιχνίδι της […]