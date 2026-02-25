Ο Ίνγκι Ίνγκασον εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν και τόνισε ότι οι Πράσινοι είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός:

Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός:

«Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με εκείνο στην Αθήνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή και πάμε να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν μπορεί να γλυκάνει τη συνέχεια της ομάδας μία πιθανή πρόκριση:

«Προφανώς είναι ένας τελικός, γιατί όποια ομάδα χάσει αύριο αποκλείεται από τη διοργάνωση. Είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε παίξει μαζί τους άλλες δύο φορές φέτος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Θα ήθελα να σταθώ στη συγκέντρωση, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία κι έχουμε δείξει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη»

Για την διαφορά της εικόνας σε Ελλάδα και Ευρώπη:

«Καλή ερώτηση. Αν ξέραμε την απάντηση, θα είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε γρήγορα. Είμαστε με τον κόουτς εδώ και τέσσερις μήνες, με πολλές μεταγραφές και αλλαγές. Από την εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο, τίποτα δεν αλλάζει γρήγορα. Είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους μας φέτος. Νομίζω ότι έχουμε αναγνωρίσει κάποια προβλήματα και τα έχουμε συζητήσει εσωτερικά. Κοιτάμε να τα πάμε φέτος όσο καλύτερα γίνεται και να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για τη νέα σεζόν».