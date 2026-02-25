Ο Ολυμπιακός, χωρίς τους σημαντικούς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ηττήθηκε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας σε έναν αγώνα που οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις. Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Φουρνιέ, Τζόουνς και Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν τα λάθη τους και δεν κατάφεραν να βρουν τις απαιτούμενες μεγάλες άμυνες στο τέλος του αγώνα.

Με αυτή την ήττα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 18-10, παραμένοντας στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας, ενώ η Ζαλγκίρις βελτίωσε το ρεκόρ της στο 17-12 και παραμένει κοντά στην πρώτη εξάδα.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό

Ο Εβαν Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, παρά τα 6 λάθη του. Ο Τζόουνς πρόσθεσε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ξεχώρισαν από τη Ζαλγκίρις

Ο Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ουίλιαμς-Γκος σημείωσε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ράιτ με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Λο με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ έδωσαν σημαντικές βοήθειες στους Λιθουανούς.

Η πορεία του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε με αμυντικά προβλήματα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ 11-9 στο 4ο λεπτό. Παρά τα προβλήματα στην άμυνα, ο Ολυμπιακός έδειξε καλά σημάδια στην επίθεση με τους Τζόουνς και Ντόρσεϊ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο ισόπαλος 18-18. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Μπαρτζώκα ανέβηκε, με τον Φουρνιέ να παίρνει πρωτοβουλίες, ενώ η άμυνα βελτιώθηκε και οι Πειραιώτες πήγαν μπροστά με 39-37 στο ημίχρονο.

Το τρίτο δεκάλεπτο άρχισε με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα 48-39, όμως η Ζαλγκίρις αντέδρασε και μείωσε σε 55-51. Το τελευταίο μέρος της κανονικής διάρκειας ήταν γεμάτο από λάθη και ανατροπές. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, το σκορ ήταν 73-73 και το ματς οδηγήθηκε σε παράταση.

Η διπλή παράταση

Στην πρώτη παράταση, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι με τον Ολυμπιακό να προηγείται 78-76 και τη Ζαλγκίρις να απαντά με τρίποντο του Φρανσίσκο για το 80-78. Στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, ο Φουρνιέ με τρίποντο και ο Πίτερς με καλάθι έδωσαν προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», αλλά η Ζαλγκίρις αντέδρασε με τρία μεγάλα τρίποντα για το 93-89.

Ο Φουρνιέ με νέο τρίποντο μείωσε σε 92-91, αλλά η Ζαλγκίρις κράτησε το προβάδισμα και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε τελικά με 99-94 μετά από λάθος του Φουρνιέ και ένα φάουλ στον Ουίλιαμς-Γκος που «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82, 99-94

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Ουίλιαμς-Γκος, Ράιτ, Φρανσίσκο, Μπραζντέικις, Γκεντράιτις, Τουμπέλις, Λο, Σλέβα, Μπιρούτις, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Τζόζεφ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, ΜακΚίσικ, Χολ, Τζόουνς.