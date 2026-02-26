Αδιανόητες διαστάσεις πήρε η ζήτηση για τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague (22-24 Μαΐου), καθώς η δεύτερη φάση πώλησης που ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Οι φίλοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ προσπάθησαν μαζικά να εξασφαλίσουν μια θέση στο T-Center, όμως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά, περίπου 587.000 άτομα επιχείρησαν να αποκτήσουν εισιτήριο, ενώ σε κάθε λεπτό της διαδικασίας περισσότεροι από 75.000 χρήστες βρίσκονταν ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική ουρά.

Η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως θα υπάρξουν ακόμη δύο ευκαιρίες για το κοινό: στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου (ώρα 11:00 Ελλάδας), όταν θα διατεθούν τα εναπομείναντα εισιτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην πρώτη φάση πώλησης, στις 11 Φεβρουαρίου, επικράτησε παρόμοιος… χαμός, με την πλατφόρμα να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα λόγω της τεράστιας επισκεψιμότητας. Τότε, περισσότεροι από 1.000.000 φίλαθλοι περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους, με ελάχιστους τελικά να καταφέρνουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Όλα δείχνουν πως στις επόμενες φάσεις η ζήτηση θα κορυφωθεί ακόμη περισσότερο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της διοργάνωσης.