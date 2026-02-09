Πλησιάζει η στιγμή που τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα θα γίνουν διαθέσιμα στο κοινό, με τη φετινή διαδικασία να πραγματοποιείται με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Για πρώτη φορά, η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ξεχωριστούς κύκλους, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε κάθε φάση. Οι ημερομηνίες των κύκλων είναι:

11 Φεβρουαρίου – πρώτος κύκλος

26 Φεβρουαρίου – δεύτερος κύκλος

17 Μαρτίου – τρίτος κύκλος

20 Απριλίου – τέταρτος κύκλος, περίπου έναν μήνα πριν το πρώτο τζάμπολ στο ΟΑΚΑ

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η πολυαναμενόμενη διάθεση εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας, που παρουσιάζεται από την Etihad, θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET), με μια αποκλειστική προπώληση που θα αποτελέσει τον προάγγελο της πώλησης για το ευρύ κοινό, η οποία ανοίγει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET). Οι φίλαθλοι μπορούν ήδη να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες κατηγορίες εισιτηρίων και τις τιμές της πρώτης φάσης πωλήσεων.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 15 διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων, ανάλογα με τη θέση και την εγγύτητα στο παρκέ, καθεμία με τη δική της τιμολογιακή βαθμίδα.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST). Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague Championship θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CEST), ενώ η σεζόν θα κορυφωθεί με τον Μεγάλο Τελικό στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST), όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.

Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις φάσεις δημόσιας πώλησης. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν τη θέση τους και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση σε ένα από τα πιο περιζήτητα γεγονότα της σεζόν. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει στόχο να εξυπηρετήσει τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια βάση φιλάθλων της EuroLeague, δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς είτε σε όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε σε εκείνους που προτιμούν να περιμένουν τα καθοριστικά στάδια της διοργάνωσης.

Η προπώληση για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET) και θα είναι διαθέσιμη σε φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία Final Four. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αγοράσουν έως τέσσερα εισιτήρια. Παράλληλα, VIP εισιτήρια και πακέτα εμπειριών θα είναι διαθέσιμα από τις 10 Φεβρουαρίου για πιστούς φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια και στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις Final Four (2023, 2024 και 2025). Όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν email με προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό πρόσβασης πριν από την έναρξη της προπώλησης.

Η πρώτη φάση πώλησης για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET). Σε αυτή τη φάση, όλοι οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως τέσσερα εισιτήρια με σειρά προτεραιότητας, χωρίς άλλους περιορισμούς πέραν του ορίου εισιτηρίων. VIP εισιτήρια και πακέτα εμπειριών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε πελάτες που αγόρασαν VIP εισιτήρια στα δύο τελευταία συνεχόμενα Final Four (2024 και 2025), οι οποίοι θα λάβουν και αυτοί προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό μέσω email πριν από την έναρξη της πώλησης.

Η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET), μετά το κλείσιμο της τελικής προθεσμίας δήλωσης παικτών, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα τελικά ρόστερ των ομάδων. Η τρίτη φάση πωλήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 (CET), προσφέροντας μία ακόμη ευκαιρία εξασφάλισης εισιτηρίων, ενώ η τελευταία φάση θα ανοίξει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 (CEST), ανάμεσα στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στο Final Four.

Όλες οι φάσεις θα ακολουθούν πολιτική δίκαιης πρόσβασης, που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στο γεγονός. Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια του EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών της διοργάνωσης».