Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο στην καθιερωμένη σειρά «Καλημέρα», ο Αρκάς επιστρέφει στη γνώριμη αλληγορική του γλώσσα, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά έναν λύκο, ένα ξύλινο πρόβατο και ένα κοπάδι που αδυνατεί – ή αρνείται – να καταλάβει ποιος πραγματικά μιλά.

Στο νέο σκίτσο, ο λύκος εμφανίζεται ως εγγαστρίμυθος κρατώντας μια μαριονέτα-πρόβατο. Η φράση «Στις παραστάσεις του εγγαστρίμυθου λύκου το κοπάδι πίστευε ότι μιλάει το ξύλινο πρόβατο» λειτουργεί ως πολυεπίπεδο σχόλιο πάνω στη χειραγώγηση, την προπαγάνδα και την ευκολία με την οποία οι μάζες πείθονται από κατασκευασμένες «φωνές».

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική της σύγχρονης θεματολογίας του Αρκά: λιτή, άμεση και με σαφή πολιτικό ή κοινωνικό υπαινιγμό χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή καταστάσεις. Ο λύκος δεν κρύβεται πλέον πίσω από προβιά· ελέγχει τη σκηνή φανερά, ενώ το κοπάδι παραμένει προσηλωμένο στη βιτρίνα και όχι στον πραγματικό χειριστή.

Το σκίτσο μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους: ως σχόλιο για τα media και τους opinion makers, για πολιτικές «μαριονέτες», για την επιρροή των social media ή ακόμη και για τη σύγχρονη δημόσια συζήτηση, όπου συχνά το κατασκευασμένο αφήγημα ακούγεται πιο πειστικό από την αλήθεια.

Ο Αρκάς χρησιμοποιεί εδώ έναν από τους πιο διαχρονικούς συμβολισμούς του: τον λύκο και το πρόβατο. Μόνο που αυτή τη φορά το πρόβατο δεν κινδυνεύει απλώς — γίνεται εργαλείο εξαπάτησης. Και το πιο δηκτικό στοιχείο του σκίτσου είναι ίσως ότι το κοπάδι δεν αμφισβητεί ποτέ ποιος κινεί τα νήματα.

