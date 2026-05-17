Το «Ντραγκάο» ντύθηκε στα γαλανόλευκα και η Πόρτο έστησε μία μεγάλη φιέστα για την επιστροφή της στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ύστερα από τέσσερα χρόνια αναμονής.

Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι εξασφάλισε και μαθηματικά τον 31ο τίτλο της ιστορίας της, εκμεταλλευόμενη και την απώλεια βαθμών της Μπενφίκα, η οποία νωρίτερα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 2-2 με τη Φαμαλικάο για την 32η αγωνιστική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FC Porto (@fcporto)

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας με πάθος την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή, ενώ αργότερα σήκωσαν και το τρόπαιο στον ουρανό.

Για τον Ιταλό τεχνικό, η φετινή επιτυχία είχε ιδιαίτερη σημασία. Έναν χρόνο μετά την οδυνηρή απώλεια του τίτλου με τον Άγιαξ, ο Φαριόλι κατάφερε αυτή τη φορά να ζήσει τη χαρά της δικαίωσης και να πανηγυρίσει το πρώτο μεγάλο πρωτάθλημα της καριέρας του.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα